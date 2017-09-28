Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Очень хороший урожай – это очередная головная боль для хозяйки: как же его сохранить? Потому что вырастить урожай – это полдела, а вот сохранить его – это совсем другая история. И однажды меня осенила идея – ведь томаты можно вялить!



С одной стороны, это – великолепный деликатес итальянской кухни, который многие любят. С другой стороны, в магазинах готовый деликатес такого рода продаётся за большие деньги! В третьих, это – более здоровый, по сравнению с другими способами, способ заготовить на зиму томаты.

Средние цены на овощи на осенних ярмарках в Минске А готовится, на самом деле, всё очень просто. В этом деле главное – выбрать правильные томаты.



Первое, на что нужно обратить внимание – на спелость томатов. Они должны быть не слишком спелыми, потому что у них будет очень тонкая кожа и достаточно много сока, который тяжело выпарить. С другой стороны, они не должны быть слишком деревянными.

Идеально подходят томаты сладкие томаты: черри, сливка. Но они не всегда есть, поэтому будьте смелыми, экспериментируйте с разными.

Томаты надрезают, из них удаляют семена.

Можно нарезать на половинки, можно – на четвертинки.

Главное – вылить эту жидкость, этот сок.



Я вам скажу, что приготовить вяленые томаты – это полдела. А вот как их правильно употреблять? В итальянской кухне – изобилие рецептов, в которых используются вяленые томаты. С ними можно готовить тосты.

С ними можно готовить закуски, их можно добавлять в соусы.

Далее томаты сбрызгивают маслом и специями.

Есть разные способы приготовления вяленых томатов.

Некоторые готовят при высокой температуре.

Но мне кажется, что это – больше сушёные томаты.

А вяленые готовятся при 40-50 градусах.