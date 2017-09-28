Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт
Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Очень хороший урожай – это очередная головная боль для хозяйки: как же его сохранить? Потому что вырастить урожай – это полдела, а вот сохранить его – это совсем другая история.
И однажды меня осенила идея – ведь томаты можно вялить!
С одной стороны, это – великолепный деликатес итальянской кухни, который многие любят. С другой стороны, в магазинах готовый деликатес такого рода продаётся за большие деньги! В третьих, это – более здоровый, по сравнению с другими способами, способ заготовить на зиму томаты.
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А готовится, на самом деле, всё очень просто.
В этом деле главное – выбрать правильные томаты.
Первое, на что нужно обратить внимание – на спелость томатов. Они должны быть не слишком спелыми, потому что у них будет очень тонкая кожа и достаточно много сока, который тяжело выпарить. С другой стороны, они не должны быть слишком деревянными.
Идеально подходят томаты сладкие томаты: черри, сливка.
Но они не всегда есть, поэтому будьте смелыми, экспериментируйте с разными.
Томаты надрезают, из них удаляют семена.
Можно нарезать на половинки, можно – на четвертинки.
Главное – вылить эту жидкость, этот сок.
Я вам скажу, что приготовить вяленые томаты – это полдела. А вот как их правильно употреблять? В итальянской кухне – изобилие рецептов, в которых используются вяленые томаты. С ними можно готовить тосты.
С ними можно готовить закуски, их можно добавлять в соусы.
Далее томаты сбрызгивают маслом и специями.
Есть разные способы приготовления вяленых томатов.
Некоторые готовят при высокой температуре.
Но мне кажется, что это – больше сушёные томаты.
А вяленые готовятся при 40-50 градусах.
Примерно так, как это было бы на крыше итальянского дома под жарким солнцем.
Вяленые томаты готовятся ночь, а, иногда, даже больше.