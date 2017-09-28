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Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт

28 сентября 2017 14:28
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Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:  
Очень хороший урожай – это очередная головная боль для хозяйки: как же его сохранить? Потому что вырастить урожай – это полдела, а вот сохранить его – это совсем другая история.

И однажды меня осенила идея – ведь томаты можно вялить!

Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт -1


С одной стороны, это – великолепный деликатес итальянской кухни, который многие любят. С другой стороны, в магазинах готовый деликатес такого рода продаётся за большие деньги! В третьих, это – более здоровый, по сравнению с другими способами, способ заготовить на зиму томаты.

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А готовится, на самом деле, всё очень просто.

В этом деле главное – выбрать правильные томаты. 

Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт -4


Первое, на что нужно обратить внимание – на спелость томатов. Они должны быть не слишком спелыми, потому что у них будет очень тонкая кожа и достаточно много сока, который тяжело выпарить. С другой стороны, они не должны быть слишком деревянными.

Идеально подходят томаты сладкие томаты: черри, сливка.

Но они не всегда есть, поэтому будьте смелыми, экспериментируйте с разными. 

Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт -7

Томаты надрезают, из них удаляют семена.
Можно нарезать на половинки, можно – на четвертинки.

Главное – вылить эту жидкость, этот сок.

Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт -10


Я вам скажу, что приготовить вяленые томаты – это полдела. А вот как их правильно употреблять? В итальянской кухне – изобилие рецептов, в которых используются вяленые томаты. С ними можно готовить тосты. 

С  ними можно готовить закуски, их можно добавлять в соусы.

Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт -13

Далее томаты сбрызгивают маслом и специями. 
Есть разные способы приготовления вяленых томатов.

Некоторые готовят при высокой температуре.

Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт -16

Но мне кажется, что это – больше сушёные томаты.

А вяленые готовятся при 40-50 градусах.

Как вялить томаты дома: пошаговый рецепт -19

Примерно так, как это было бы на крыше итальянского дома под жарким солнцем.

Вяленые томаты готовятся ночь, а, иногда, даже больше.

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# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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