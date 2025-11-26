«Тренировались без отопления». 24-кратный чемпион мира по армрестлингу рассказал, как деревня закалила характер

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Вы из агрогородка. Если бы вы были парнем городским, удалось бы добиться таких же результатов?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Виктор Братченя, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, 24-кратный чемпион мира по армрестлингу:

В любом случае, когда есть все компоненты для успешных тренировок, то есть это хороший тренажерный зал, тренерский состав, мне было с этим немножко сложнее. У нас на тот момент еще в деревне был тренажерный зал, который был сделан, можно сказать, своими руками.

Случилось так, что в один прекрасный момент, когда прокладывали трубопровод, повредили отопление, то есть представьте, сейчас у нас зимы – может выпасть снег, может, нет. А тогда минус 20-25. Все занимаются без отопления, на стеклах лед, иней на стенах. Ребята в перчатках, в шапках, двое штанов, в куртках тренировались. Поэтому в таких моментах иногда говорят, что закалялась сталь.

Здесь, наверное, закаляется в первую очередь характер, потому что не каждый выдержит такое испытание, тем более проще куда-то пойти погулять, но ты идешь на тренировку. Возможно, если бы не было каких-то сложностей, может быть, остановило бы и оттолкнуло. Здесь хотелось быть сильным.

Евгений Пустовой:

Вы в городских условиях смогли бы стать таким выдающимся, известным белорусским спортсменом?

Виктор Братченя:

Я – да. За себя могу сказать. Это характер и стремление, упорство. То есть сейчас, например, я уже очень много лет работаю в самом Бресте и все так же продолжаю выигрывать.