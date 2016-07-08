Тренеры по шахматам и 3D-технологии: на какие новые специальности набирают белорусские ВУЗы

Новости Беларуси. ВУЗы Беларуси начали прием документов. В этом году в высшие учебные заведения собираются набрать почти 64 тысячи новых студентов. На бюджетные места смогут претендовать 28 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У ребят есть неделя, чтобы подать документы на выбранную специальность. К слову, в этом году открыт набор на обучение 6 новым профессиям. В Беларуси начнут готовить специалистов по производству изделий на основе трёхмерных технологий, судебных криминалистов и тренеров по шахматам.

В университетах и яблоку негде упасть. Невероятный спрос на специальности у абитуриентов наблюдается уже в первый день. Сейчас ребята заполняют документы. И как они волнуются! Еще бы, ведь это серьезный шаг навстречу их будущей профессии.

Он уверен в своих силах, поэтому, чего, собственно, тянуть? Чтобы подать документы в первый день Максим преодолел почти три сотни километров – в столицу приехал из Славгорода. Парень решил пойти по стопам родителей и стать педагогом. География и биология – его кредо.

Максим Авчинников, абитуриент:

Моя мама – это пример для меня. Я собираюсь привлечь ученика в игровой форме, поэтому прорабатываю сейчас разные игры и разные мероприятия, пишу разные планы.

Идет по жизни с всегда поднятой головой и Василина. Девушка выбрала для себя совсем не девичью профессию. Работа в пограничной службе – мечта с детства. Стоять на охране государственной границы – престижно и почетно, считает будущий студент.

Василина Буторева, абитуриент:

Вакансия пограничника престижна. Я уверена в своих силах. Я уверена, что у меня будет должность.

Ирина Буторева, мама:

Всей семьей мы переживаем. Мы очень хотим, чтобы Василина поступила. Это профессия будущего.

Василина, возможно, станет одной из первых студенток Института пограничной службы. Впервые более чем за 20 лет ВУЗ набирает девушек. И на новинку есть спрос. Конкурс – более 4 человек на место.

Андрей Соловейко, временно исполняющий обязанности начальника факультета управления подразделениями и органами пограничной службы Института пограничной службы:

Хотел бы отметить еще один факт, который побудил нас именно такой конкурс открыть, это психофизиологические особенности женщин, особенности памяти, особенности восприятия, усидчивости, восприятия цвета.

А этим ребятам, чтобы поступить, надо будет сыграть партию в шахматы с экзаменатором. Университет физкультуры станет альма-матер для будущих белорусских гроссмейстеров.

Людмила Акулич, председатель комиссии спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств Белорусского государственного университета физической культуры:

В этом году мы набираем 5 студентов. У нас будет готовить студентов опытный преподаватель, судья международный категории, гроссмейстер.

И плюс еще 5 новых специальностей. В этом году начнут готовить инженеров по работе с 3D-технологиями, преподавателей по мировой художественной культуре, судебных криминалистов. Всего в высшие учебные заведения собираются набрать почти 64 тысячи абитуриентов. На бюджет претендуют – 28 тысяч.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Наиболее популярные специальности – это IT-отрасль, юриспруденция, экономика, все равно туда много идет детей. В этом году всплеск интереса к специальностям, связанным с робототехникой.

У абитуриентов, которые хотят поступить на бюджет, есть еще неделя, чтобы определиться с будущей профессией и подать документы в выбранный ВУЗ. Интрига разрешится 24 июля. Принимать документы на платное обучение будут до начала августа. Итоги подведут 4 числа.