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Лукашенко поздравил участников и гостей «Дожинок» в Кричеве

04 октября 2025 11:28
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Участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2025» в Кричеве поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко убежден, что никакие трудности не помешают команде Могилевской области достигать намеченных целей.

«Дожинки» Могилёвской области отмечают в Кричеве.

 

Лукашенко поздравил участников и гостей «Дожинок» в Кричеве-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря четкой организации работы и ответственному отношению ко всем технологическим процессам сельчане Могилевской области преодолели знаковый рубеж в миллион тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, рапса. Это позволило внести значительный вклад в общереспубликанский каравай, а значит, и в продовольственную безопасность страны. Несмотря на особые природно-климатические факторы, Приднепровье может гордиться полученными в 2025 году результатами и прогнозировать их повышение в ближайшем будущем. Вы в очередной раз доказали, что умеете работать по-хозяйски, с высокой самоотдачей и четким пониманием задач. 

# Александр Лукашенко # Дожинки

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