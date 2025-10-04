Лукашенко поздравил участников и гостей «Дожинок» в Кричеве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря четкой организации работы и ответственному отношению ко всем технологическим процессам сельчане Могилевской области преодолели знаковый рубеж в миллион тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, рапса. Это позволило внести значительный вклад в общереспубликанский каравай, а значит, и в продовольственную безопасность страны. Несмотря на особые природно-климатические факторы, Приднепровье может гордиться полученными в 2025 году результатами и прогнозировать их повышение в ближайшем будущем. Вы в очередной раз доказали, что умеете работать по-хозяйски, с высокой самоотдачей и четким пониманием задач.