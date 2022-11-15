Тренд от Президента. Молодёжь приобщилась к эстафете по колке дров – так активисты помогают инвалидам и ветеранам
Новости Беларуси. Молодежь Минской области присоединилась к эстафете по колке дров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Помогают ветеранам, пожилым, людям с инвалидностью и многодетным. Идея пришла после чемпионата по колке дров среди журналистов. Тренд задал Президент Беларуси. На этот раз волонтеры отправились рубить дрова в Молодечненский район в деревню Красное.
К ним присоединилась и наш корреспондент Влада Родовская.
Отличное настроение, орудия труда и желание помочь. Деревня Красное. Во дворе по улице Илюшина, 13 сегодня многолюдно. Школьники помладше носят и складывают поленья, ребята постарше отточено, соблюдая все меры безопасности, стучат топорами. Запустил тренд по колке дров Президент. А молодежь подхватила эстафету.
Влада Родовская, корреспондент:
Эстафета тепла. Сегодня волонтеры привезли, накололи и сложили дрова на зиму участнице Великой Отечественной войны Ольге Филипповне Гомонович. В списке добрых дел помочь тем, кто действительно в этом нуждается.
Подробности в видеоматериале.