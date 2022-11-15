Тренд от Президента. Молодёжь приобщилась к эстафете по колке дров – так активисты помогают инвалидам и ветеранам

Новости Беларуси. Молодежь Минской области присоединилась к эстафете по колке дров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Помогают ветеранам, пожилым, людям с инвалидностью и многодетным. Идея пришла после чемпионата по колке дров среди журналистов. Тренд задал Президент Беларуси. На этот раз волонтеры отправились рубить дрова в Молодечненский район в деревню Красное. К ним присоединилась и наш корреспондент Влада Родовская.

Отличное настроение, орудия труда и желание помочь. Деревня Красное. Во дворе по улице Илюшина, 13 сегодня многолюдно. Школьники помладше носят и складывают поленья, ребята постарше отточено, соблюдая все меры безопасности, стучат топорами. Запустил тренд по колке дров Президент. А молодежь подхватила эстафету.