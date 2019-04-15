Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует Национальный олимпийский комитет на более активную работу. Об этом глава государства заявил 15 апреля на заседании исполкома НОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметит Президент, в последнее время здесь сбавили обороты. И это в преддверии масштабного мультиспортивного форума – II Европейских игр, которые Беларусь должна провести на самом высоком уровне. Меж тем, до начала соревнований осталось чуть больше двух месяцев. Игры пройдут с 21 по 30 июня. Счёт, можно сказать, пошел на часы.

Самым высоким стандартам соответствовать должно всё – не только спортивные объекты, но и телекоммуникации, дорожная сеть. На победу должны быть настроены и наши атлеты. Всего к предстоящим стартам готовятся 269 человек. В течение 10 дней они разыграют 199 комплектов медалей в 23-х дисциплинах по 15 видам спорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задача не только провести игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека. Спортивные объекты, телекоммуникации, дорожная сеть, пассажирский транспорт, студенческая деревня – все должно соответствовать самым высоким стандартам. Как мне докладывают, вопросы решаются оперативно. Модернизация задействованной инфраструктуры идет по плану. Вместе с тем хотелось бы на эту тему сегодня предметно поговорить для того, чтобы, возможно, больше не возвращаться к ней до начала игр.

Я жду конкретных предложений по всем незавершенным стройкам, закупкам инвентаря и оборудования, привлечению дополнительных сил и средств. Была поставлена задача жестко контролировать расходы, обеспечить рациональное использование всего закупленного оборудования, автопарка, построенных объектов после завершения игр. Как выполняются эти требования? Есть ли соответствующие планы? К какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на игры публично не озвучивались, тем не менее задача стоит конкретно – не меньше, чем в Баку.

Мы соревнуемся дома, на своих аренах, при родной публике, поддержка всего белорусского народа, естественно, будет обеспечена. Поэтому у нас нет права выступать на этих играх плохо. Напомним, I Европейские игры, которые прошли в июне 2015 в Баку, стали для белорусской сборной по-настоящему результативными. Тогда наши спортсмены завоевали 43 медали, в том числе 10 золотых, и заняли седьмое место в неофициальном общекомандном зачёте.