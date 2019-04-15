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Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо

15 апреля 2019 10:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует Национальный олимпийский комитет на более активную работу. Об этом глава государства заявил 15 апреля на заседании исполкома НОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо-1

Как отметит Президент, в последнее время здесь сбавили обороты. И это в преддверии масштабного мультиспортивного форума – II Европейских игр, которые Беларусь должна провести на самом высоком уровне. Меж тем, до начала соревнований осталось чуть больше двух месяцев. Игры пройдут с 21 по 30 июня. Счёт, можно сказать, пошел на часы. 

Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо-4

Самым высоким стандартам соответствовать должно всё – не только спортивные объекты, но и телекоммуникации, дорожная сеть. На победу должны быть настроены и наши атлеты. Всего к предстоящим стартам готовятся 269 человек. В течение 10 дней они разыграют 199 комплектов медалей в 23-х дисциплинах по 15 видам спорта.

Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Задача не только провести игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека.

Спортивные объекты, телекоммуникации, дорожная сеть, пассажирский транспорт, студенческая деревня – все должно соответствовать самым высоким стандартам. Как мне докладывают, вопросы решаются оперативно. Модернизация задействованной инфраструктуры идет по плану. Вместе с тем хотелось бы на эту тему сегодня предметно поговорить для того, чтобы, возможно, больше не возвращаться к ней до начала игр.

Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо-10

Я жду конкретных предложений по всем незавершенным стройкам, закупкам инвентаря и оборудования, привлечению дополнительных сил и средств. Была поставлена задача жестко контролировать расходы, обеспечить рациональное использование всего закупленного оборудования, автопарка, построенных объектов после завершения игр. Как выполняются эти требования? Есть ли соответствующие планы? К какому спортивному результату мы стремимся?

Медальные планы на игры публично не озвучивались, тем не менее

задача стоит конкретно – не меньше, чем в Баку.

Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо-13

Мы соревнуемся дома, на своих аренах, при родной публике, поддержка всего белорусского народа, естественно, будет обеспечена. Поэтому у нас нет права выступать на этих играх плохо.

Напомним, I Европейские игры, которые прошли в июне 2015 в Баку, стали для белорусской сборной по-настоящему результативными. Тогда наши спортсмены завоевали 43 медали, в том числе 10 золотых, и заняли седьмое место в неофициальном общекомандном зачёте.

Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо-16

Впрочем, это не повод расслабляться. Конкуренция предстоит серьезная. Европейские спортсмены по праву считаются сильнейшими в мире. К примеру, на летней Олимпиаде в Рио на их счету – половина медалей.

# Европейские игры # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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