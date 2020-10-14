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«Это настоящий подвиг». Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днём матери

14 октября 2020 07:28
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Новости Беларуси. Ее любовь бесконечна. День матери отмечают 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соотечественниц с праздником поздравил Президент.

14 октября в Беларуси отмечают День матери

«Это настоящий подвиг». Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днём матери-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самая святая миссия на Земле материнство. Это великое счастье дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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