«Это настоящий подвиг». Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днём матери

Новости Беларуси. Ее любовь бесконечна. День матери отмечают 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соотечественниц с праздником поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самая святая миссия на Земле – материнство. Это великое счастье – дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям.