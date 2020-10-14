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Руслан Пархамович: ипотечное кредитование – дополнительный стимул для улучшения жилищных условий граждан

14 октября 2020 06:51
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Новости Беларуси. Ипотечное кредитование будет дополнительным стимулом для улучшения жилищных условий граждан. Об этом заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на совещании по повышению эффективности отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Пархамович: ипотечное кредитование – дополнительный стимул для улучшения жилищных условий граждан-1

В целом строительная отрасль развивается динамично и вносит значительный вклад в формирование ВВП страны. Несмотря на нюансы, вызванные пандемией, за 8 месяцев объем строительно-монтажных работ вырос на 5 %.  

Руслан Пархамович: ипотечное кредитование – дополнительный стимул для улучшения жилищных условий граждан-4

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
16 апреля указ этот был принят. В течение шести месяцев этот указ должен начать работать. Поэтому 16 октября он начнет де-юре работать. Ожидаем от Министерства экономики в развитии этого ипотечного кредитования подготовки всех необходимых документов. Я думаю, что это будет дополнительным стимулом и дополнительной альтернативой для обеспечения всех граждан в улучшении жилищных условий, в том числе и для тех, кто нуждается.

Что касается экспорта строительных услуг, то стоит задача выйти на показатели 2019 года.

# Кредиты Беларуси # общество # Руслан Пархамович # Фотофакт

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