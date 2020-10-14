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14 октября в Беларуси отмечают День матери

14 октября 2020 06:22
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Новости Беларуси. День матери отмечают 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 октября в Беларуси отмечают День матери-1

И совпадает он с большим православным праздником – Покровом Пресвятой Богородицы. Принято считать, что, как Святая Дева укрывает и защищает людей от всех бед, так и женщина-мать оберегает детей и свой семейный очаг.

Если на Покров дождь, осень будет ненастной. Народные приметы на середину октября

Защита материнства в нашей стране неизменно остается одной из основных задач государственной политики.

14 октября в Беларуси отмечают День матери-4

В этот день слова признательности будут звучать в адрес любимых мам по всей Беларуси. Небольшой сюрприз и от нашего телеканала. Это праздничный концерт ко Дню матери, который пройдет 14 октября на сцене Дворца Республики.

Телеверсию трибьют-шоу мировых хитов смотрите в эту субботу, 17 октября, на РТР-Беларусь.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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