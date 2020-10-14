14 октября в Беларуси отмечают День матери

Новости Беларуси. День матери отмечают 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И совпадает он с большим православным праздником – Покровом Пресвятой Богородицы. Принято считать, что, как Святая Дева укрывает и защищает людей от всех бед, так и женщина-мать оберегает детей и свой семейный очаг.

Если на Покров дождь, осень будет ненастной. Народные приметы на середину октября

Защита материнства в нашей стране неизменно остается одной из основных задач государственной политики.