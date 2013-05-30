Траурная церемония памяти узников Минского гетто прошла у мемориального комплекса «Яма»

Новости Беларуси. 30 мая в Минске почтили память узников Минского гетто. У мемориального комплекса «Яма» на митинг-реквием собрались лидеры международного еврейского движения из Израиля, стран СНГ, США, Англии и Франции.

Он слушает молчание обелиска и до сих пор не может пережить трагедию. Этот памятник – единственное, что напоминает Леониду Самуйловичу о семье. Его старший брат, бабушка и дедушка были до смерти замучены фашистами.

Леонид Каждан:

Это событие оставило неизгладимые следы. И все, что здесь произошло, до сих пор у меня ассоциируется и вызывает очень тяжелые воспоминания, потому что родители у меня были связаны, у жены погибли все родственники.

Величайшее преступление, известное человечеству. Во время Второй мировой войны холокост унес шесть миллионов ни в чем не повинных жизней. На оккупированной немцами территории Беларуси было создано 300 гетто и уничтожено более 800 тысяч евреев.

Мемориал «Яма» установили в 1947 году. Комплекс стал символом памяти о 100 тысячах узниках Минского гетто, которых расстреляли только за то, что они были евреями. Ежегодно на это место приходят сотни людей, чтобы почтить память погибших.

Отдать дань памяти жертвам геноцида в Минске приехали лидеры международного еврейского движения из Израиля, США, Англии, Франции, а также туристы и журналисты. К мемориальному комплексу возложили цветы. За упокой погибших прозвучала молитва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Беларуси:

Я надеюсь на то, что все работают на одну цель, на одну идею: на укрепление наших отношений, на то, чтобы вы, ваше поколение, молодые люди, могли приезжать в Израиль, а ваши сверстники – приезжать сюда, чтобы могли обмениваться местами учебы, чтобы могли учиться и в БГУ, и в Иерусалимском университете, чтобы мы снимали совместные фильмы, чтобы между нами были настоящие добрососедские отношения, такие, какие были у моих дедушек и ваших прадедушек.

О жестоко убитых десятках тысяч евреях помнят и белорусы. Именами Михаила Гебелева, Исая Казинца названы минские улицы. В Тростенце запланировано возведение нового мемориального комплекса.

30 мая на церемонии памяти узников Минского гетто собралось немало молодых людей.

Игорь Григорьев, студент исторического факультета БГПУ имени Максима Танка:

Мы как представители исторического факультета в первую очередь должны помнить о всех ошибках, совершенных в прошлом человечеством. Таких, как, собственно, и Вторая мировая война, и холокост. Мы должны помнить о всем ужасном, что было, чтобы это не повторилось никогда.