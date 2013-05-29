Как 5-летний ребенок остался без крыши над головой?

Новости Беларуси. Без крыши над головой. В Белыничском районе на Могилевщине сирота из-за бюрократических неувязок чуть не остался без жилья.

Ребенка сейчас воспитывает опекун. Биологическую мать мальчика лишили родительских прав на него и еще на семерых детей. По закону за ребенком, который остался без попечения, закрепили дом. Туда он должен был переехать после совершеннолетия. Однако здание после расформирования колхоза осталось бесхозным. Долгие годы никто его не брал на баланс.

Дурную славу этот дом в деревне Мокровичи имеет уже более 6 лет. Сейчас и не скажешь, что здесь когда-то жила большая семья. Сколько раз лишали прав многодетную хозяйку дома, сельчане уже сбились со счета.

Теперешний хозяин дома – пятилетний Роман. Два с половиной года назад его мать в очередной раз лишили родительских прав. Жилье закрепили за ребенком. И, если бы не бюрократические неувязки, по достижении совершеннолетия Роман смог бы переехать в собственное жилье. Однако колхоз расформировали, а дом ни на чей баланс не передали.

Олег Новиков, главный специалист управления Комитета госконтроля Могилевской области:

Так как ни на чьем балансе он не числится, сохранность его не обеспечивается. И куда будет потом вселен ребенок после достижению им совершеннолетия? В настоящее время в райисполком направлено предложение по исполнению его же решений. Меры райисполкомом будут приниматься.

Галина Пантелеева, начальник отдела ЖКХ Белыничского райисполкома:

Уже создана комиссия, произвелось обследование этого дома. И на ближайшее время вынесем меры по приведение его в соответствие. Комиссия не останется в стороне и права ребенка будут защищены.

Опекун Романа Елена, помимо него воспитывает еще одного ребенка. Дети не свои, но душа болит, как за родных. Если с домом в Макровичах местная власть не разберется, женщина планирует сама заняться этим вопросом. Ребенок и так обделён судьбой, возмущается Елена, и у разбитого корыта она мальчишку не оставит.

Елена Печень, опекун:

Обязательно добьемся, чтобы у Ромы было жилье.

Пока маленькому Роме не до жилищных вопросов. У него еще совсем другие «интересы». Но ведь право на жилье сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гарантировано на законодательном уровне. А это значит, что ребенка обязаны будут обеспечить собственными квадратными метрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.