Последний звонок для белорусских школьников прозвенел 30 мая

Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 30 мая для белорусских одиннадцатиклассников. В 2013 году базовую школу заканчивают более 86 тысяч учеников, среднюю – около 60 тысяч. Во всех столичных учреждениях образования прошли торжественные линейки.

На линейку – прямо со школьной парты. В этой столичной гимназии, к примеру, сегодня многолюдно. Выпускаются сразу 5 одиннадцатых классов. В первых рядах на последнем звонке и Катя Велисова. В ее книге жизни с 30 мая – новый параграф. И, признается, наверное, самый трудный.

Екатерина Вилисова, выпускница гимназии № 13 Минска:

Грустно расставаться со школой. Мы провели здесь лучшую часть жизни. Шесть лет проучились в родных стенах нашей гимназии. Правда, очень грустно, печально, хочется плакать.

Примерно с теми же эмоциями «до свиданья» школе говорили еще 90 одиннадцатиклассников. На линейке – уже по традиции – школьный вальс. Напутствуют и поздравляют учителя, почетные гости и директор.

Ольга Черноусова, директор гимназии № 13 Минска:

Мы уверены в своих детях. Они достаточно успешны. Я думаю, что у них будет красивая жизнь, что они смогут приукрасить нашу Беларусь.

За спинами у виновников торжества – младшеклассники. Для них школьный роман еще только начинается. Свой подарок готовят и они. Стихи и танцы. Кстати, почти тектоник. И, конечно же, талисманы для каждого выпускника. Преемственность поколений в действии.

Ирина Калесник, учитель биологии гимназии № 13 Минска:

Ежегодно выпуски просто превосходные. Дети настолько умницы, настолько дружные, и понимают все просто с полуслова.

Но для кого сегодняшний праздник особенно волнительный, так это для родителей. Для них 11 лет тоже были школой. Поэтому сегодня эмоций не сдерживают.

Родители:

Торжественность момента переполняет. Вспоминаю все свои чувства, когда мы были молодыми, тоже выпускались.

Они уходят во взрослую жизнь, у них все впереди. Какой-то этап уже пройдет. Но самое главное, самые ответственные решения, конечно, начинаются у них с сегодняшнего дня.

После напутствий и поздравлений – главный атрибут праздника. Кульминация линейки, конечно, – тот самый последний звонок. Уже звучит.

Александр Приходько, выпускник гимназии №13 Минска:

Школа – веселая пора, было вместе интересно и весело, много мы получили от этого. Но, с другой стороны, впереди новая жизнь.

Алексей Черноусов, выпускник гимназии №13 Минска:

Я уже сроднился с этой школой, я ее очень люблю, и мне больно и грустно ее покидать. Это невыносимое чувство, а радость за то, что, как бы ни банально это звучало, я повзрослел после этого дня. Школа подарила мне все для того, чтобы моя жизнь сложилась самым лучшим образом.

Впереди у выпускников школьные экзамены. Они начнутся уже 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А затем по всей стране пройдут выпускные. И 60 тысяч бывших школьников встретят первый рассвет своей взрослой жизни.