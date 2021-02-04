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Транспортный коллапс из-за снегопада в Минске. Коммунальщики: без помощи горожан не обойтись

04 февраля 2021 18:22
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Новости Беларуси. Около 630 единиц техники и порядка 700 человек устраняют последствия снегопада в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Транспортный коллапс из-за снегопада в Минске. Коммунальщики: без помощи горожан не обойтись-1

Обильные осадки в Минске начались с раннего утра. Ситуацию усложнила мороз. Дорожники были готовы к непогоде и перешли на работу в круглосуточном режиме. Тем не менее утром и днем ситуация на магистралях оставалась сложной.

Транспортный коллапс из-за снегопада в Минске. Коммунальщики: без помощи горожан не обойтись-4

Коммунальные службы в первую очередь заняты уборкой основных транспортных артерий, затем техника перейдет к уборке второстепенных улиц. Во дворах многоэтажек коммунальщикам без помощи минчан не обойтись. Необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ.

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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