Транспортный коллапс из-за снегопада в Минске. Коммунальщики: без помощи горожан не обойтись

Новости Беларуси. Около 630 единиц техники и порядка 700 человек устраняют последствия снегопада в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обильные осадки в Минске начались с раннего утра. Ситуацию усложнила мороз. Дорожники были готовы к непогоде и перешли на работу в круглосуточном режиме. Тем не менее утром и днем ситуация на магистралях оставалась сложной.