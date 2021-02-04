Сконцентрировать данные и навыки. Председатель СК рассказал про планы о создании киберцентра

Новости Беларуси. В Беларуси планируют создать киберцентр – организацию по борьбе с интернет-преступлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказал 4 февраля председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич на встрече со студентами юридического факультета Витебского госуниверситета. Число зарегистрированных в 2020 году хищений путем использования компьютерной техники более чем в 10 раз превысило уровень пятилетней давности, а это более 23 тысяч случаев мошенничества.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Там должны быть сконцентрированы, по нашему глубокому убеждению, все научные данные, практические навыки, познания по раскрытию преступлений данной категории, а также по формированию каких-то технических приемов защиты как персональной информации людей, так и каких-то других банковских данных и физическому запрету транзакций за пределы страны, в первую очередь при мошенническом изъятии денег со счетов.