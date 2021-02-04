Прямой эфир

Сконцентрировать данные и навыки. Председатель СК рассказал про планы о создании киберцентра

04 февраля 2021 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси планируют создать киберцентр – организацию по борьбе с интернет-преступлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сконцентрировать данные и навыки. Председатель СК рассказал про планы о создании киберцентра-1

Об этом рассказал 4 февраля председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич на встрече со студентами юридического факультета Витебского госуниверситета. Число зарегистрированных в 2020 году хищений путем использования компьютерной техники более чем в 10 раз превысило уровень пятилетней давности, а это более 23 тысяч случаев мошенничества.

Сконцентрировать данные и навыки. Председатель СК рассказал про планы о создании киберцентра-4

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Там должны быть сконцентрированы, по нашему глубокому убеждению, все научные данные, практические навыки, познания по раскрытию преступлений данной категории, а также по формированию каких-то технических приемов защиты как персональной информации людей, так и каких-то других банковских данных и физическому запрету транзакций за пределы страны, в первую очередь при мошенническом изъятии денег со счетов.

Сконцентрировать данные и навыки. Председатель СК рассказал про планы о создании киберцентра-7

Юридический факультет – потенциальная кузница кадров сотрудников Следственного комитета. Студенты интересовались ролью и востребованностью профессии в современных условиях, а также выясняли, какие качества нужны для работы.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Иван Носкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем
04 февраля 2021 17:21

Григорий Азарёнок побывал в СИЗО на Володарского и поговорил с фальшивым врачом Сергеем Караваем

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?
04 февраля 2021 17:19

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?

Ректор Академии управления: «Важно вести диалог и работать вживую с подрастающим поколением»
04 февраля 2021 17:00

Ректор Академии управления: «Важно вести диалог и работать вживую с подрастающим поколением»