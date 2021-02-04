Николай Щёкин об Александре Лукашенко: единственный глава государства, который защитил не себя – свою страну
Новости Беларуси. Пока украинские политики учат нашу страну европейским демократическим ценностям, присоединяются к санкциям, простые украинцы, оказывается, думают совсем по-другому. Рейтинги тому подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным последнего опроса Киевского международного института социологии, самый популярный иностранный президент в Украине – Александр Лукашенко. Не Джо Байден, не Эммануэль Макрон и даже не собственные политики.
Белорусскому лидеру доверяют больше трети украинцев. Дальше с большим отрывом расположились президент США Байден и французский лидер Эммануэль Макрон. Путину доверяют чуть больше 14 %.
Николай Щекин, политолог:
Для нас это не было удивлением. В ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье глава государства Александр Григорьевич Лукашенко пользуется глубоким уважением. И прошлый, 2020 год, поствыборный особенно период показал, что это единственный глава государства, наверное, во всем мире, который защитил не себя – свою страну. И это открыто сделал. Не поддался давлению со стороны европейских государств, спецслужб, не поддался финансовым и банковским кругам, элите. И навел порядок. Это ценится.
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