​​​​​​​Николай Щёкин об Александре Лукашенко: единственный глава государства, который защитил не себя – свою страну

Николай Щекин, политолог:

Для нас это не было удивлением. В ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье глава государства Александр Григорьевич Лукашенко пользуется глубоким уважением. И прошлый, 2020 год, поствыборный особенно период показал, что это единственный глава государства, наверное, во всем мире, который защитил не себя – свою страну. И это открыто сделал. Не поддался давлению со стороны европейских государств, спецслужб, не поддался финансовым и банковским кругам, элите. И навел порядок. Это ценится.

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