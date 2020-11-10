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Транспортная инспекция проверит работу такси. Акцент сделают на вопросах безопасности

10 ноября 2020 07:06
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Новости Беларуси. Транспортная инспекция начала масштабную проверку такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты усилят контроль за соблюдением законодательства в области организации перевозок пассажиров. Акцент сделают на вопросах безопасности.

Только с начала 2020 года в Беларуси произошло свыше 60 происшествий с участием такси, в том числе аварии, жертвами которых стали 13 человек.

Транспортная инспекция проверит работу такси. Акцент сделают на вопросах безопасности-1

Среди нарушений, допускаемых перевозчиками, – несвоевременное прохождение техосмотра, несоблюдение режима труда и отдыха, отсутствие медосмотра водителя перед выездом на линию.

Транспортная инспекция проверит работу такси. Акцент сделают на вопросах безопасности-4

Проверки проходят во всех регионах страны. Транспортная инспекция проводит их совместно с Министерством по налогам и сборам, ГАИ и другими контролирующими органами.

# Такси Минска # общество # Фотофакт

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