Транспортная инспекция проверит работу такси. Акцент сделают на вопросах безопасности

Новости Беларуси. Транспортная инспекция начала масштабную проверку такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты усилят контроль за соблюдением законодательства в области организации перевозок пассажиров. Акцент сделают на вопросах безопасности.

Только с начала 2020 года в Беларуси произошло свыше 60 происшествий с участием такси, в том числе аварии, жертвами которых стали 13 человек.