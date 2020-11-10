Транспортная инспекция проверит работу такси. Акцент сделают на вопросах безопасности
Новости Беларуси. Транспортная инспекция начала масштабную проверку такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты усилят контроль за соблюдением законодательства в области организации перевозок пассажиров. Акцент сделают на вопросах безопасности.
Только с начала 2020 года в Беларуси произошло свыше 60 происшествий с участием такси, в том числе аварии, жертвами которых стали 13 человек.
Среди нарушений, допускаемых перевозчиками, – несвоевременное прохождение техосмотра, несоблюдение режима труда и отдыха, отсутствие медосмотра водителя перед выездом на линию.
Проверки проходят во всех регионах страны. Транспортная инспекция проводит их совместно с Министерством по налогам и сборам, ГАИ и другими контролирующими органами.