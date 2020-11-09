Прямой эфир

Обрабатываются кнопки лифтов, перила, почтовые ящики. Как в Минске дезинфицируют подъезды

09 ноября 2020 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чисто и стерильно. Дезинфекция столичных подъездов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обрабатываются кнопки лифтов, перила, почтовые ящики. Как в Минске дезинфицируют подъезды -1

Обрабатываются кнопки лифтов, перила, почтовые ящики. Как в Минске дезинфицируют подъезды -3

Коммунальщики Минска делают всё возможное, чтобы сделать общедоступные места в домах максимально безопасными. Спецсредствами обрабатываются кнопки лифтов, ручки дверей, лестницы, перила, почтовые ящики.

Обрабатываются кнопки лифтов, перила, почтовые ящики. Как в Минске дезинфицируют подъезды -6

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Разработан и согласован с городским центром гигиены регламент по дезинфекции мест общего пользования. Этим регламентом предусмотрена дезинфекция вспомогательных помещений и конструктивных элементов в них один раз в неделю, поэтому жилищно-коммунальные службы выполняют данное мероприятие.

В первую очередь обрабатываются дезинфицирующими средствами покрытия, которые жители домов трогают руками. Это входные двери, домофонные системы, почтовые ящики, лифтовые кабины и клапаны мусоропроводов. Также раз в неделю осуществляется дезинфекция с влажной уборкой в подъездах полов, лестничных клеток.

Обрабатываются кнопки лифтов, перила, почтовые ящики. Как в Минске дезинфицируют подъезды -9

Обрабатываются кнопки лифтов, перила, почтовые ящики. Как в Минске дезинфицируют подъезды -11

Тщательно прорабатывают каждый метр гипохлоритом натрия. Граждане имеют возможность сами вызвать для обработки жилья специалистов из Центра профилактической дезинфекции.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Анастасия Воробьева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Им просто хочется высказаться, с кем-то поговорить». Волонтёры Могилёвской области рассказали, как помогают пенсионерам
09 ноября 2020 18:33

«Им просто хочется высказаться, с кем-то поговорить». Волонтёры Могилёвской области рассказали, как помогают пенсионерам

В Минске врачам, которые лечат людей с коронавирусом, вручили грамоты и подарки
09 ноября 2020 18:17

В Минске врачам, которые лечат людей с коронавирусом, вручили грамоты и подарки

Как в Минске прошёл «марш народовластия» 8 ноября? Взгляд Григория Азарёнка
09 ноября 2020 18:03

Как в Минске прошёл «марш народовластия» 8 ноября? Взгляд Григория Азарёнка