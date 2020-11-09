Обрабатываются кнопки лифтов, перила, почтовые ящики. Как в Минске дезинфицируют подъезды

Новости Беларуси. Чисто и стерильно. Дезинфекция столичных подъездов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальщики Минска делают всё возможное, чтобы сделать общедоступные места в домах максимально безопасными. Спецсредствами обрабатываются кнопки лифтов, ручки дверей, лестницы, перила, почтовые ящики.

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Разработан и согласован с городским центром гигиены регламент по дезинфекции мест общего пользования. Этим регламентом предусмотрена дезинфекция вспомогательных помещений и конструктивных элементов в них один раз в неделю, поэтому жилищно-коммунальные службы выполняют данное мероприятие.

В первую очередь обрабатываются дезинфицирующими средствами покрытия, которые жители домов трогают руками. Это входные двери, домофонные системы, почтовые ящики, лифтовые кабины и клапаны мусоропроводов. Также раз в неделю осуществляется дезинфекция с влажной уборкой в подъездах полов, лестничных клеток.