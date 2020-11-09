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Минчанам предлагают придумать эскиз игрушки для главной ёлки столицы

09 ноября 2020 19:30
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Новости Беларуси. В ожидании праздника. Минчан, которые не представляют своей жизни без креатива, приглашают поучаствовать в творческом конкурсе – придумать эскиз новогодней игрушки для главной ёлки столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанам предлагают придумать эскиз игрушки для главной ёлки столицы-1

Кстати, проявить себя неординарно могут горожане разных профессий и любых возрастов.

Минчанам предлагают придумать эскиз игрушки для главной ёлки столицы-4

При этом на атрибуте главного долгожданного праздника зимы должен присутствовать логотип предприятия или организации. А тех, кто справится с таким заданием лучше всех, ожидают приятные подарки.

Минчанам предлагают придумать эскиз игрушки для главной ёлки столицы-7

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Сейчас предприятия только приступили к такому мозговому творческому штурму, представители трудовых коллективов вовлекаются в этот процесс. Они поглощены этим, потому что Новый год это праздник не только детей, но и взрослых. И всем хотелось бы видеть нашу главную ёлку столицы красивой, нарядной и новой, которая будет узнаваема и жителями столицы, и гостями нашего города.

Минчанам предлагают придумать эскиз игрушки для главной ёлки столицы-10

Эскизные решения жителей столицы ожидают в Минскрекламе. Здесь и воплотят самые интересные идеи на игрушках. 

Заявки можно отправить до 18 ноября.

# Новый год # общество # Татьяна Бугоркова # Фотофакт

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