Минчанам предлагают придумать эскиз игрушки для главной ёлки столицы

Новости Беларуси. В ожидании праздника. Минчан, которые не представляют своей жизни без креатива, приглашают поучаствовать в творческом конкурсе – придумать эскиз новогодней игрушки для главной ёлки столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кстати, проявить себя неординарно могут горожане разных профессий и любых возрастов.

При этом на атрибуте главного долгожданного праздника зимы должен присутствовать логотип предприятия или организации. А тех, кто справится с таким заданием лучше всех, ожидают приятные подарки.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Сейчас предприятия только приступили к такому мозговому творческому штурму, представители трудовых коллективов вовлекаются в этот процесс. Они поглощены этим, потому что Новый год – это праздник не только детей, но и взрослых. И всем хотелось бы видеть нашу главную ёлку столицы красивой, нарядной и новой, которая будет узнаваема и жителями столицы, и гостями нашего города.