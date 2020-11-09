Минчанам предлагают придумать эскиз игрушки для главной ёлки столицы
Новости Беларуси. В ожидании праздника. Минчан, которые не представляют своей жизни без креатива, приглашают поучаствовать в творческом конкурсе – придумать эскиз новогодней игрушки для главной ёлки столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кстати, проявить себя неординарно могут горожане разных профессий и любых возрастов.
При этом на атрибуте главного долгожданного праздника зимы должен присутствовать логотип предприятия или организации. А тех, кто справится с таким заданием лучше всех, ожидают приятные подарки.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Сейчас предприятия только приступили к такому мозговому творческому штурму, представители трудовых коллективов вовлекаются в этот процесс. Они поглощены этим, потому что Новый год – это праздник не только детей, но и взрослых. И всем хотелось бы видеть нашу главную ёлку столицы красивой, нарядной и новой, которая будет узнаваема и жителями столицы, и гостями нашего города.
Эскизные решения жителей столицы ожидают в Минскрекламе. Здесь и воплотят самые интересные идеи на игрушках.
Заявки можно отправить до 18 ноября.