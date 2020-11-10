Свои товары представят несколько сотен участников. В Минске начинает работу выставка «Продэкспо-2020»

Свои товары здесь представят несколько сотен участников из Беларуси, стран дальнего и ближнего зарубежья. Отечественные продукты питания уже давно ассоциируются во всем мире со знаком высокого качества. Поэтому нынешняя масштабная выставка – отличный повод в очередной раз продемонстрировать свои достижения, заключить выгодные контракты, укрепив таким образом позиции на внутреннем и внешних рынках. Этому, в частности, будет способствовать насыщенная деловая программа форума, в том числе блиц-переговоры производителей и менеджеров торговых сетей и интернет-магазинов.