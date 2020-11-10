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Свои товары представят несколько сотен участников. В Минске начинает работу выставка «Продэкспо-2020»

10 ноября 2020 06:15
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Новости Беларуси. В Минске 10 ноября открывается крупнейший продовольственный форум страны – «Продэкспо-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои товары представят несколько сотен участников. В Минске начинает работу выставка «Продэкспо-2020»-1

Свои товары здесь представят несколько сотен участников из Беларуси, стран дальнего и ближнего зарубежья. Отечественные продукты питания уже давно ассоциируются во всем мире со знаком высокого качества. Поэтому нынешняя масштабная выставка – отличный повод в очередной раз продемонстрировать свои достижения, заключить выгодные контракты, укрепив таким образом позиции на внутреннем и внешних рынках. Этому, в частности, будет способствовать насыщенная деловая программа форума, в том числе блиц-переговоры производителей и менеджеров торговых сетей и интернет-магазинов.

Свои товары представят несколько сотен участников. В Минске начинает работу выставка «Продэкспо-2020»-4

Свои товары представят несколько сотен участников. В Минске начинает работу выставка «Продэкспо-2020»-6

Свои товары представят несколько сотен участников. В Минске начинает работу выставка «Продэкспо-2020»-8

Запланированы также соревнования среди кондитеров и шеф-поваров. Впервые состоится Международный дегустационный конкурс. Все мероприятия пройдут с учетом эпидемиологической обстановки.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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