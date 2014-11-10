День Октябрьской революции середины XX века в воспоминаниях очевидцев и участников

Она стала третьей по счету русской революцией, радикально изменила государственный строй и распространила идеи социального равенства и справедливости. О ней помнят и сегодня. 7 ноября бывшие партийцы и молодое поколение возлагают цветы к памятнику вождя пролетариата. А как встречали день Октябрьской революции полвека назад?

Александр Иванович недавно отметил свои 95 лет. Помнит и становление, и расцвет коммунистической партии. С первых дней войны Александр Иванович был на фронте. Встречал этот праздник в окопах.

Самым знаковым для него стало 7 ноября 1941 года. Тогда основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольф Гитлер объявил, что в этот день на Красной площади в Москве пройдет парад победы немецко-фашистских войск и город будет занят.

Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда:

Парад Красной армии состоялся, и на этом параде на Красной площади перед участниками выступил председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин. И с этого парада наши командиры, политработники и красноармейцы пошли в бой.

О том, что парад готовится, знал очень узкий круг людей. И началась демонстрация раньше обычного – в восемь утра.

Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда:

Победил наш народ, прежде всего патриотизм и дружба народов. А этот патриотизм и дружба народов сковывала и цементировала в единый бронированный кулак Всесоюзная коммунистическая партия большевиков.

Таким остался в памяти день Великой Октябрьской революции для Александра Ивановича.

Полковник Валерий Николаевич Бердяев любит вспоминать минские парады 70-х. В то время он приехал служить в столицу. И каждый год 7 ноября маршировал по Октябрьской площади, где, собственно, и проходили парады.

Валерий Бердяев, ветеран Великой Отечественной войны:

Штаб округа представляла коробка офицеров, строй 20 человек в ширину и 10 в глубину. Вот такой строй. Все офицеры из штаба округа. Конечно, впереди было знамя округа, знамя части, руководство шло, кто-то из руководящих генералов впереди, эскорт при знамени, вооруженная охрана.

Возле трибуны, на которой стояли члены правительства, сооружались помосты. Смотреть парад с них можно было только при наличии пригласительного. Основная масса наблюдателей собиралась вдоль дороги.

Валерий Бердяев, ветеран Великой Отечественной войны:

Парад – это торжество тоже для участников. Мы готовились подолгу, маршировали, тренировались перед парадом.

А для Галины Ивановны парад 7 Ноября – это еще и красивый осенний праздник.

Галина Жижель, секретарь райкома Коммунистической партии Партизанского района Минска, ветеран труда:

Я помню, когда еще демонстрации проходили на площади Ленина, я училась в школе на Мясникова. Мы оттуда шли с радостью, город собирался, радовался, все фотографировались.

Отец Галины Ивановны – Иван Матвеевич Жижель – был коммунистом с 1924 года. В свое время занимал должность министра строительства БССР. Современные очертания Октябрьской площади – это его заслуга, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Жижель, секретарь райкома Коммунистической партии Партизанского района Минска, ветеран труда:

Когда организовалась Октябрьская площадь, здесь стояли члены правительства, здесь мы приветствовали с радостью всегда Петра Мироновича Машерова. Проходя трибуны, все радовались. Если, не дай бог, забудут сказать, что идут студенты, мы громко им напомним. А если идут рабочие, когда я работала мастером, значит напомним, что это идут строители. Районы представляли свою лучшую продукцию.

Галина Ивановна вспоминает этот праздник с трепетом. Важен он для нее еще и потому, что накануне 7 ноября ее приняли в пионеры.

Галина Жижель, секретарь райкома Коммунистической партии Партизанского района Минска, ветеран труда:

Была холодная погода, но я шла, расстегнув пальто, чтобы все видели, что я уже пионерка, я уже часть страны, это же такая была радость. И в комсомол меня тоже приняли в школе накануне 7 ноября. Поэтому у меня в жизни это все связано.

Воспоминания старшего поколения минчан о дне Великой Октябрьской революции – ценные страницы в истории нашего города.