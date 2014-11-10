Главный редактор журнала «Вясёлка» Владимир Липский: Главное - не терять ощущения детства!

«Вясёлка» имеет очень большой стаж, жизненный опыт. 1957 год - выход первого номера журнала. Что изменилось за это время?

Владимир Липский, главный редактор журнала «Вясёлка»:

Мне приятно, что многие слово «вясёлка» воспринимают, как слово «весёлый». Может, оно и на самом деле так, потому что мы знаем сколько цветов имеет радуга и используем это в своей работе. Стараемся, чтобы «вясёлка» была мудрой, весёлой, умной, полезной… Цветов более, чем в самой небесной радуге. Когда у журнала был юбилей (55-летие) их также было 55. Безусловно, время идёт, меняются дети, но на самом деле, если задуматься, то проблема остаётся одна и та же. Человек рождается, ему нужно научиться ходить, говорить, научиться понимать взрослых, научиться перво-наперво азбуке, и именно этому наша «Вясёлка» как раз и служит. Для всех поколений мы установили три постулата. Три направления. Три задачи. Первое: научить детей любить землю, где они родились и на которой они живут - нашу Беларусь, второе - привить любовь к белорусскому языку; третье - научить детей уважать всех взрослых, которые ведут их за руку по жизни. Мне кажется, меняются года, столетия… А эти задачи - они были, есть и остаются. И мы служим этим задачам. Я уже 36 лет главный редактор! Как один день! Я живу этим! Даже, когда возвращаюсь из командироки, я потом лечу в редакцию, спотыкаюсь, потому что там новости, там горы писем…

Наверное, Вы главный ребёнок этого журнала!

Владимир Липский, главный редактор журнала «Вясёлка»:

Знаете, когда человек теряет ощущение детства, тогда он мгновенно стареет. Мне бы очень хотелось, чтобы люди сохраняли это ощущение детства. Смотрели большими глазами на новый день, который наступает. С великим чувством его встречали. И в конце дня задумывались: «А что я сделал? А чем он мне запомнился?».

Традиция присылать бумажные письма в редакцию остается, не теряет своей актуальности сейчас?

Владимир Липский, главный редактор журнала «Вясёлка»:

Конечно, сейчас многие пользуются нашим сайтом. Огромное количество посетителей. Есть и письма. Мы умеем читать письма. Они маленькие, они коротенькие… Однако я всегда удивляюсь: не пошёл куда-нибудь гулять, не включил телевизор, Интернет, а взял ручку, белый лист бумаги - и пишет письмо в редакцию.

Много ли авторов сейчас у «Вясёлкі» и что им интересно? Про что они пишут?

Владимир Липский, главный редактор журнала «Вясёлка»:

Хочу отметить, что «Вясёлка» смогла объединить в себя лучшие художественные СМИ Беларуси. У нас есть принцип: «мы глядзім не ў твар, а ў твор». Поэтому любой писатель любого возраста, если он прислал произведение, которое заинтересует нашего читателя, мы его обязательно опубликуем.

Мы хотим объявить конкурс на лучшую игрушку. Покажи ее, расскажи про нее, а может быть - сделай ее… И позже создать музей игрушек при «Вясёлке».

Вы сосредоточены не только на издательской деятельности, но и на «выход в люди».

Владимир Липский, главный редактор журнала «Вясёлка»:

У нас есть программы. Например, «Наша спадчына». Мы рассказываем детям про города, события. Мы издали уже две книжки, которые называются «Нам засталася спадчына». С издательством «Адукацыя і выхаванне» мы задумали сделать еще несколько книжек. Более того, хочу похвалиться: это радость для всех нас - мы начали выпускать новый журнал, который называется «Буся». Для дошкольников.

Скоро Новый год. «Вясёлка» подготовит ли каакие-нибудь сюрпризы для своих читателей?

Владимир Липский, главный редактор журнала «Вясёлка»:

У нас объявлен конкурс для взрослых детей - «Чароўны куфэрак». У «Бусі» свой конкурс «Зялёная жабка». Нарисуй свою сказку. И мы выберем лучшее произведение года и вручим премию Василия Витки - основателя «Вясёлкі». Получить эту награду - великая гордость. И пять лет назад я установил свою премию главного редактора за лучшее произведение года для детей. И естественно, мы готовим большой праздник возле ёлки. Вот так «Вясёлка» готовится к Новому году.