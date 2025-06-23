Трамп покинул саммит G7 – «Большая семёрка» уже не в тренде? Отвечает Муковозчик

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Трамп внезапно, без объяснений причин, покинул саммит G7 в Канаде. Мол, появились дела поважнее. Это очередная эпатажная выходка или свидетельство того, что «Большая семерка» утрачивает свои позиции в мире?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Не будем сейчас про бомбы и «тамагавки» для премии мира. Пропустим также Адама и Еву. Давайте сразу к делу. Сначала в мире были США и СССР. Затем США, Евросоюз и Китай. Теперь вот США, Китай и Россия. И каждый раз, что «Семерка», что «Двадцатка», что другие объединения, большие или маленькие, нужны были Соединенным Штатам Америки только для свиты.

Так рыцарь, выходя резать неверных, окружает себя вассалами попроще для реальных нужд. В США ведь даже голоса всяких островных государств скупают для голосования в Генеральной ассамблее ООН. Знали вы об этом, девчонки?