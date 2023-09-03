«Это наш общий Батька». Лукьянов про Лукашенко, Донбасс и белорусскую молодёжь

Рубрика Григория Азаренка «МЫ!» в программе «Неделя» на СТВ. О тех, кто строит, созидает и защищает Беларусь. Лукьянов: Мариуполь живет, есть молодежь на улицах – город не замер, он тяжело выдохнул. Подробнее. «Слава богу, в нашей стране порядок, спокойствие, безопасность»

Григорий Азаренок, СТВ:

Одно дело новости, картинка, видеоматериалы, другое дело – своими глазами увидеть, к чему приводят майданы, то, что хотели у нас в 2020 году. Какие впечатления? Это город Мариуполь. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Объективно говоря, только здесь понимаешь, к чему ведет безграмотная историческая политика, политика по потворничеству западным элитам. И наглядный пример. Это не только разрушенные и сломанные здания, это сломанные судьбы, поколения. Сейчас уже, въезжая в Мариуполь, видно, как активно идет процесс восстановления. Видно, и молодежь есть. Конечно, много военных. Но сейчас, находясь на этих улицах, очень четко ощущаешь, что могло произойти в 2020 году, как это было в Украине с Майданом в случае бесхребетного руководителя и непонятного идеологического направления страны. Поэтому, наверное, молодежным организациям, да и простым людям, нужно понимать, что это не где-то там, а это здесь и сейчас.

Если Мариуполь уже стал частью освобожденных территорий, то ведутся бои, очень тяжелые, изнурительные. Сейчас, в эти минуты. И каждый белорус, особенно молодой, должен ценить то, что он имеет. Не разрушенные здания, улицы, отсутствие горячей воды, продовольствия. А сытая жизнь, возможно себя реализовать. Благодарность руководству страны, что они смогли сберечь в этом геополитическом шторме наш клочок земли. Конечно, миссия у нас достаточно добровольная. Мы приехали сегодня как частные ребята, познакомиться с местным населением, пообщаться, узнать, какая дополнительная помощь нужна и поддержка. То есть системная поддержка, которая уже проводится и по отношению к деткам благодаря фонду Алексея Константиновича Талая, которые на ежемесячной основе оздоравливаются по приглашению нашего Президента. Вместе с тем нужна и помощь волонтерская, понадобится очевидная помощь в восстановлении всех этих объектов инфраструктуры. Хотя темпы тут достаточно серьезные, видно, что местное муниципальное руководство сразу взялось за работу. Вместе с тем сейчас мы наблюдаем, как очень много молодежных организаций Российской Федерации находятся на территории освобожденных регионов, чтобы именно та, новая молодежь окунулась в эту обстановку уже освобожденных районов, посмотрела, что происходит. Это, на самом деле, новая генерация ребят, которые не из телевизора, не из TikTok, а понимает, глядя на разрушенные здания, улицы, на женщин и детей, которые где-то остались без отцов, цену неправильному выбору на исторической развилке. Слава богу, в нашей стране порядок, спокойствие, безопасность. К сожалению, только такие примеры заставляют отрезветь и нашу молодежь, и в целом наше население. «Белорусы очень сильные, мы сильная нация, сильный народ»

Григорий Азаренок:

Только прошел первый урок. Он в Беларуси по хорошей традиции всегда посвящен чему-то глобальному. В этот раз, наверное, самому важному – миру и созиданию. Есть что рассказать детям, особенно после поездки в зону СВО? Александр Лукьянов:

Конечно, во-первых, коллектив непростой, ребята очень интересные, творческие. И когда-то, еще в июле, посещая предприятие «Камволь», наших ребят, которые там трудятся, молодежь работающую, студенческие отряды, я ребятам пообещал, что приеду к ним на начало учебного года. Собственно говоря, выполняя это обещание, сегодня приехал с определенным багажом. Не только знаний. Это и подарки, конечно. Но и багажом, который удалось получить в отпуске. Выезжая на территории СВО, я в очередной раз убедился, что может происходить с государством, которым не управляли, управляли не в интересах его народа, с забвением памяти исторической, к чему это приводит и как быть не должно. Ни на постсоветском пространстве, ни в странах наших ближайших соседей. И сегодня, рассказав молодежи о том, что я там увидел, о том, что может происходить и что сейчас Беларусь является тем островком стабильности, обеспечивают которую каждый из них, из учащихся конкретного учреждения нашего колледжа и всех наших граждан во главе с нашим национальным лидером, уважаемым Александром Григорьевичем Лукашенко. Но здесь надо понимать ответственность именно этих ребят за то, что будет дальше.

Григорий Азаренок:

Сейчас удалось наблюдать ваше общение с детьми, сам посещал диалоговые площадки. Ведь это самая тяжелая работа. В плане того, что где-то ты недодашь, где-то ты толику неискренности допустишь, бюрократизма, какого-то чванства – все, ребенок потерян. Потому что они чутко реагируют на неискренность, очень чутко реагируют на любое снисходительное к ним отношение. И все, вы их потеряли. Не боялись, когда пришлось приступить к работе первым секретарем БРСМ? Александр Лукьянов:

Абсолютно нет. Вы знаете, приходя из службы спасения, там, наверное, ты испытываешь всю палитру эмоций и всю палитру страхов. Сейчас эта работа очень благодарная. Если вы обратили внимание, после диалога остались ребята, которым просто хотелось поблагодарить, просто хотелось, чтобы я дал им лично какой-то совет. И для меня это огромная ответственность и большая радость для каждого учащегося колледжа дать то, что способно в них пробудить внутреннюю силу. Белорусы очень сильные, мы сильная нация, сильный народ. И, конечно, в организацию мы сегодня привлекаем далеко не общением (конечно, это важно), а конкретными делами. Сегодня мы говорили о строительстве Брестской крепости, вернее, республиканского патриотического центра. Об успешном опыте реализованного проекта в Хатыни. О тех трудягах, молодых наших хлеборобах, которые работают сейчас в полях. И в эти праздничные дни для многих завершается уборка. И, конечно, эти примеры позволяют на базе такого созидательного труда обеспечивать тот самый мир. Григорий Азаренок:

Мне сегодня очень понравилось, во время общения девушка задала вам вопрос о льготах и выслуге при декрете. Вы на это ответили не так, как ответил бы любой другой: да, разберемся, посмотрим. Вы немного ей в пику сказали: подождите, это хорошо, социальное государство, это правильно, но рождение ребенка – это не меркантильная история. Это нечто высшее, нечто большее. Это ваш подход? Александр Лукьянов:

Абсолютно верно. Когда мы говорим о семье, о детях, в последнюю очередь думаешь о какой-то денежной составляющей, компенсации, ведь это дар божий, это дается сверху. Это надо ценить. То, что дается сверху, не имеет никакой цены. «Это наш общий Батька. И в БРСМ его благодарные дети»

Григорий Азаренок:

Как воспитывалась молодежь в то время, страшное, но великое время. Есть великие стихи. Я помню квартиры наши холодные

И запах беды.

И взрослых труды.

Мы все были бедные.

Не то чтоб голодные,

А просто – мало было еды. Всего было мало.

Всего не хватало

Детям и взрослым того квартала,

Где рос я.

Где по снегу в школу бежал

И в круглые ямы деревья сажал. А мы называли грядущим будущее

(Грядущий день – не завтрашний день)

И знали:

Дел несделанных груды еще

Найдутся для нас, советских людей. А мы приучались читать газеты

С двенадцати лет,

С десяти,

С восьми

И знали: пять шестых планеты —

Капитализм, а шестая — мы. Капитализм в нашем детстве выгрыз

Поганую дырку, как мышь в хлебу,

И все же наш возраст рос и вырос,

И вынес войну

На своем горбу. И здесь не сказать, что это какое-то проклятие к времени, мол, мы были бедные. Как сделать так, чтобы грядущим называли будущее? Не просто будущее, где мы реализуемся, а грядущее. То есть большая, великая идея.

Александр Лукьянов:

Нельзя ждать, надо действовать. И действовать нам. Нельзя жить в ожидании того, что там, когда-то, что-то… Сейчас надо действовать. Времени сейчас всегда не хватает. Его катастрофически мало. И надо, конечно, бежать со всех ног, чтобы не стать заложником мировых жерновов, которые сегодня, на самом деле, бросают из стороны в сторону. Западная модель для нас чуждая, чуждая для нашей молодежи. А средства коммуникации, информационные, цифровые технологии, конечно, пытаются хоть как-то уцепиться за ускользающее поколение молодых людей, белорусов, россиян, людей постсоветского пространства, которые сейчас уже понимают, с чем столкнулись. Григорий Азаренок:

Вы понимаете, кому вы противостоите? Вы противостоите целому конгломерату огромному и СМИ, и идеологов, энергетиков, людей, которые пытаются зачумить нашу молодежь, свести ее с ума. Там 33 института в Америке всяких человеческих отношений (Тавистокский и другие), которые занимаются тем, как спроецировать… Есть силы противостоять? Александр Лукьянов:

У нас прадеды воевали! Какие нам там энергетики западные, что противопоставить? Григорий Азаренок:

Если говорить о Президенте, он и учитель, и педагог и в профессиональном смысле, и в общенациональном. Наверное, целая нация у него учится. Вы как офицер, сейчас как руководитель, как человек какие уроки взяли у Александра Лукашенко?