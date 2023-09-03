«Нас на республике боятся». Юные программисты из Гомеля становятся чемпионами на IT-конкурсах

Новости Беларуси. Талантливые дети есть не только в столице. В регионах не меньше умников и умниц, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. С ними пообщался и Константин Герцев, который отправился на юг Беларуси в поиске интеллектуальных самородков. Молодые айтишники из глубинки! Посмотрели, как дети учатся программированию в малых городах.

Константин Герцев, корреспондент:

Если говорить о будущем наших героев из Жлобина и Светлогорска, то, конечно, не хочется, чтобы их развитие и успехи остановились на районном уровне. Это как раз задача Гомельского детского технопарка. Здесь не только очно обучаются местные ребята, но и в режиме онлайн работают с желающими учащимися и педагогами со всех городов и деревень области. И причем, если вы хотите, чтобы в вашей школе или любом другом учреждении образования был такой же STEM-класс или класс робототехники, то вам здесь готовы помочь как образовательными программами, так и техническим обеспечением.

Наталья Олейник, директор Гомельского областного детского технопарка:

300 ребят – это те, кто занимается в наших онлайн школах. Это областная школа точных наук по физике, математике, информатике, биологии – это олимпиадное движение. И наша онлайн-школа IQ UP. Есть результаты. Мальчишка из Жлобина два года у нас обучался, он является победителем республиканской олимпиады по математике.

Детский технопарк не просто хаб для юных изобретателей, среди преподаваемых дисциплин как робототехника, электроника, IT, так и привычные школьные предметы, в том числе и яркая палитра иностранных языков. Главный показатель качества – востребованность. На начало сентября записались более 1 600 желающих, а несмотря на субботний день, в коридорах центра яблоку негде упасть: родители в прямом смысле собственноручно доставляют стулья.

Сергей Махов, отец учащегося Гомельского областного детского технопарка:

Дети ждут постоянно субботы, чтобы посетить эти кружки, побыть в технопарке. Потому что здесь не только доброжелательная атмосфера, но здесь настолько интересно занимаются детьми, что они постоянно ждут этих занятий. Неутомимый интерес к радиоэлектронике привел и Ваню Федорцова в Гомельский технопарк. Сегодня он занимает в его расписании без преувеличения все свободное время. А год назад парень стал еще и чемпионом страны.

Иван Федорцов, учащийся Гомельского областного детского технопарка:

В первый день мы собирали плату, проектировали в программе. Во второй день судили нас по качеству пайки. А в третий день мы программировали, нужно было написать код самому. Мне это легко далось. Может, потому что я настолько профессионал уже, я особо даже не напрягался.

Секрет успеха своего ученика куда более подробно комментирует Елена Мартынова, но чемпионству просит не удивляться – для них это действительно из разряда обыденного. И дело не в отсутствии конкуренции, она как раз на высоте, а в стремлении – каждый учащийся приходит исключительно из собственных побуждений.

Елена Мартынова, заведующая лабораторией электроники и робототехники Гомельского областного детского технопарка:

Вообще, нас на республике боятся. Потому что мы уже второй год просим, чтобы эту компетенцию расширили для старшеклассников, а она только в младшей возрастной группе. Мы давно серьезно занимаемся электроникой, поэтому ребята наши уже не первый раз в младшей возрастной группе занимают первые места. Я думаю, что это по праву.

Следующая цель Вани – собственный беспилотник, по проекту он должен получиться минимум в три раза больше и многофункциональнее этого. К слову, тоже работа учащихся технопарка. Вообще, здесь каждый знает, чего хочет. К своему выпуску в портфолио большинства – опыт выполнения реальных заказов.

Андрей Макеенко, преподаватель Гомельского областного детского технопарка:

Когда ребята приезжают на республиканские конкурсы – JuniorSkilss Russia был, сейчас TeachSkills – это ребята приезжают и показывают свое мастерство на месте. Не заранее приготовили проект и рассказали, а именно на месте. И когда ребята выполняют работу, образно говоря, junior-разработчика, и там приходят из компании: ваши ученики уже делают это в этом возрасте? Говорю: да, ему 15, он уже делает работу junior-разработчика. И они сразу: вау, мы бы хотели его себе иметь в компании. То есть старшие, даже студенты удивляются, что дети в таком возрасте уже знают столько.

Если для воспитанников технопарка – это больше хобби, то для студентов профильных вузов уже стиль жизни. А их продукт, как никогда нужен стране, век такой – инновационных технологий. Поэтому в день знаний Президент и обратился к молодым уникумам с просьбой: своих не забывать. Лукашенко – учащимся национального технопарка: вы люди будущего, вы люди науки! Подробнее.