Молодые айтишники из глубинки! Посмотрели, как дети учатся программированию в малых городах

Новости Беларуси. Талантливые дети есть не только в столице. В регионах не меньше умников и умниц, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. С ними пообщался и Константин Герцев, который отправился на юг Беларуси в поиске интеллектуальных самородков.

Для одних объект пародий, для других – плод технического творчества. Микробот, можно сказать, проложил дорогу в большой мир юных изобретателей. Проект пилотный для здешнего STEM-класса, ему чуть более года, но в самой 13-й жлобинской школе об изучении основ программирования задумались еще в 2017-м.

Валентина Третьяк, учитель информатики средней школы № 13 Жлобина:

Мы начинали с того, что учили детей программировать в среде Scratch. В 2019 году мы получили в качестве спонсорской помощи от резидента ПВТ компьютеры, которыми сейчас оборудован наш класс. И в 2020 году наша школа стала участником пилотного проекта Scratch + Micro:bit. Нам тоже в качестве спонсорской помощи были даны такие платы Micro:bit, на которых дети уже начинали учиться основам робототехники.

Такая плата – мозг будущих изобретений. Для них в школу закупили и собственный 3D-принтер. На нем, кстати, напечатали корпус для этого робота сумо. Пока единственная работа Ромы Зыкуна – призер соревнований по техноборьбе. На своего роде татами, обрамленном черными линиями-ориентирами, и сходятся машины, а установленные на них датчики распознают границы поля и потенциального соперника.

Роман Зыкун, учащийся средней школы № 13 Жлобина:

Ты включаешь, и он начинает ехать вперед. Если он на своем пути замечает какое-то препятствие с помощью этих датчиков, то он поворачивается в его сторону и начинает ехать прямо на максимальной скорости. Его задача вытолкнуть цель из специального круга.

А вот ноу-хау Кости Любина носит куда более мирный характер. Перед вами первый жлобинский автоматический дозатор. Да, может внешний вид не самый презентабельный, но поверьте, на функционале это никак не сказывается. Сердцевина – все те же платы и датчики, а оболочка прямиком из магазинов хозтоваров.

Константин Любин, учащийся средней школы № 13 Жлобина:

В нем есть пару датчиков, плата – и это все собрано в две пластиковые коробки. Он работает от батареек. Когда подносишь руку, он ее фиксирует, меряет температуру, чтобы она не превышала какое-то значение, а именно 37,5 градуса. Потому что руки после улицы могут быть немного горячие. А потом выдает дезинфицирующее средство.

Тренд на здоровье и в Светлогорском компьютерном центре. Этот проект вполне мог бы найти применение на местных промгигантах, но пока стоит довольствоваться конкурсами по робототехнике. Два часа сборки и куда более на программирование. На выходе – чудо-аппарат, способный обозначенную цель погрузить и доставить в пункт назначения. Помощь человека здесь уже ни к чему.

Алексей Джума, учащийся Светлогорского компьютерного центра детей и молодежи:

Средний мотор здесь, чтобы поднимать и опускать сам подъемник. Потом, ездить вперед и назад – это большие моторы. Также гироскопический датчик, чтобы ровнее поворачивать. Его можно использовать на производстве, на разных заводах, чтобы люди не рисковали жизнью. Но во всех эпизодах ничего не было бы возможным без кода, внесенного в ту самую плату. Именно он отдает команды и контролирует их выполнение. А значит, правильность шифра – первостепенная задача. Такие и решает Матвей Смолечко. В столь юном возрасте он чемпион по спортивному программированию. Может выражение «щелкает как орешки» отчасти преувеличение, но о светлогорском Брендане Айке уже знают в Петербурге.

Матвей Смолечков, учащийся Светлогорского компьютерного центра детей и молодежи:

Я решаю спортивное программирование. Это вид спорта, где нужно написать код, чтобы он был быстрым и чтобы он был правильный.