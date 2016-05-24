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Трактор-памятник появился в Минске: 27 мая — его торжественное открытие

24 мая 2016 17:12
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Новости Беларуси. Легендарный МТЗ-2 установили на территории сквера, который работники завода обустраивали своими силами к 70-летнему юбилею предприятия. Первый серийный трактор с 60-летней историей в 1971 году впервые был увековечен перед заводской проходной и сегодня спустя несколько лет вновь вернулся на заслуженное место.

27 мая обновленную зеленую зону торжественно откроют. Помимо постамента с трактором-ветераном, там появилась современная детская площадка и полностью укомплектованная зона для скейт-бординга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Памятники Минска

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