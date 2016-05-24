В Чаусском районе нашли захоронение советских воинов: герои навсегда останутся безымянными

Новости Беларуси. В Чаусском районе обнаружено неизвестное захоронение советских солдат. По всем признакам и архивным данным они погибли при попытке вырваться из окружения летом 1941-го. Поисковики подняли из земли останки девяти воинов, их оружие и не только. Все, кроме медальонов, которые могли бы уменьшить внушительный список безымянных героев.

Металлодетектор не ошибся. Да, это то самое место. Долго копать не пришлось. На глубине в полметра поисковики наткнулись на человеческие останки.

По всем признакам эти бойцы погибли в 41-ом. Например, если судить по найденным противогазам. В дальнейшем из обязательного обмундирования их исключили. Было уже понятно: химической войны не будет.

Сергей Тагаев, поисковик Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Вот еще один. Шесть у нас есть, это седьмой. Еще и каска есть. А что в каске. Еще один.

В этих местах в конце июля 41-го погибли тысячи советских воинов. Солдаты и офицеры корпуса генерала Бакунина, которые защищали Могилев, с боями прорывались из окружения на восток. Шли оттуда вот в ту сторону. А там их уже ждали немецкие пулеметчики.

Николай Борисенко, историк, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Одно отверстие входное, второе. Пулевые два. И третье осколочное. От такого огня немецкого пулемета спрятаться было невозможно.

Найти это захоронение помогли данные из российских архивов. Историк Николай Борисенко много лет посвятил вопросам обороны Днепровского рубежа. Его догадки подтвердили военные документы.

Эдуард Карпюк, поисковик Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Мы нашли винтовки Мосина образца 1841 года, одну СВТ. Судя по прикрепленным штыкам к ним, делаем вывод, что наши бойцы шли в атаку.

В первые месяцы войны Красная армия несла огромные потери. На белорусской земле погибли сотни тысяч солдат, десятки тысяч пропали без вести. Точных цифр нет и уже не будет.

Николай Борисенко, историк, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Ошибки были и ошибки очень серьезные. По сути, первый состав Западного фронта в первые две недели войны перестал существовать. Это более 700 тысяч человек.



В этой могиле поисковики не нашли ни одного медальона. Почему их не было - солдатские суеверия или упущение командиров? Мы не узнаем, как и не узнаем имен этих девяти воинов. Они навсегда останутся безымянными. Теперь их перезахоронят в братской могиле. Как положено, со всеми воинскими почестями спустя 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.