Помоги случиться чуду: в благотворительной акции для детдома приняли участие более 9 тысяч белорусов

Новости Беларуси. На счету не одно доброе дело. Более 9 тысяч белорусов приняли участие в благотворительном проекте «Помоги случиться чуду», главная идея которого – помочь воспитанникам Ждановичского детского дома.

Напомню, участником акции может стать любой желающий. Совершая платеж с помощью специальной карты от Белинвестбанка, белорусы и банк перечисляют часть средств на благотворительный счет.

К слову, всего за 5 лет Ждановичский детский дом получил почти 500 млн. рублей. За эти средства для ребят приобрели детский инвентарь, лекарства и игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Сысоев, председатель правления ОАО «Белинвестбанк»:

Это, прежде всего, благодаря социальной ответственности наших граждан. Люди хотят помогать детям, и мы предоставляем такую возможность. Это очень просто. Приобрести карточку, совершать покупки в магазинах. С любой покупки 0, 25 % перечисляется в адрес Ждановичского детского дома.