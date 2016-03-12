Традиционные субботние прямые телефонные линии прошли 12 марта по всей Беларуси

Новости Беларуси. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства преобладали сегодня во время проведения традиционных прямых телефонных линий. Так, в Минске наибольшее количество звонков поступило по вопросам сроков и качества проведения капитального ремонта жилых домов, отопления квартир и порядка начисления платы за некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Почти на 40 звонков ответил сегодня и зампред Брестского облисполкома. С какими проблемами обращались жители самого южного региона, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько месяцев назад в этот подвал жильцы одного из брестских домов зайти не осмеливались. Горы мусора, сгнившие трубы, сырость и грязь – вскоре неприятный запах, а вместе с ним комары и муравьи, оказался в квартирах. С антисанитарией боролись всем домом. Не принесли результата и звонки в жилищные службы. Тогда проблему озвучили на одной из прямых телефонных линий.

Мария Левашова, жительница Бреста:

Пошло дело, началась работа. Все заварили, поставили новые канализационные блоки внизу, вычистили подвал от и до – теперь есть результат.

Но беда пришла с другой стороны. На глазах жильцов дома во дворе начали срезать здоровые деревья. Пошел слух, что на месте детской площадки и зеленой зоны вскоре появятся новые места для парковки авто расположенной неподалеку табачной компании.

Наталья Власюк, жительница Бреста:

Здесь наши дети гуляли, отдыхали, выросли. Были детские площадки, стоял теннисный стол, столики стояли. Все было сделано и детей, и для взрослых.

Справедливо разрешить и этот вопрос горожане также надеются с помощью прямой линии в облисполкоме. Заместитель председателя Леонид Цуприк сегодня выслушал порядка 40 обращений. Причем звонили не только с проблемами, но и за консультациями.

Несмотря на то, что со временем звонков становится значительно меньше, пользу такого общения сложно переоценить.

Леонид Цуприк, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Это дает нам возможность видеть весь спектр проблематики, который интересует сегодня людей. И, с другой стороны, видеть, насколько эффективно работают и исполнительные комитеты, и их структурные подразделения. И в целом дать оценку кадрам, которые возглавляют эти направления работы.

Как выяснилось, вопросы в сфере ЖКХ, газификации, системы образования и строительства по-прежнему наиболее актуальные. Прямой диалог власти с населением, безусловно, полезен для обеих сторон.