Минск с высоты птичьего полета: кто и как создает рекламу столицы с помощью квадрокоптеров

Нестандартно. Масштабно. Захватывающе. Всего за пару минут можно пролететь над вратами Минска, взглянуть на площадь Победы с высоты монумента, насладиться красивыми видами Свислочи и прогуляться по разноцветным крышам и башенкам. Для такого путешествия вам не понадобится подъемный кран или вертолет, не нужно забираться на крыши и прыгать с парашютом. В век технологий все гораздо проще и безопаснее. Панорамные видео и фото можно сделать при помощи мобильного квадрокоптера.

Дмитрий Важник, оператор:

Я нажимаю кнопки на планшете и он взлетает.

Это радиоуправляемый летательный аппарат с четырьмя винтами, на корпус которого крепится камера. Гибкий механизм беспилотника позволяет камере вращаться и снимать с любых ракурсов. В руках грамотных пилотов рождаются шедевры. Атмосферные зарисовки с высоты птичьего полета от этих талантливых операторов становятся хитами Интернета с десятками тысяч просмотров.

К слову, самые яркие и известные ролики о Минске в технике таймлапс – их рук дело.

Дмитрий Важник, оператор:

Это Слава, Артем. Я Дима. Мы – операторы, довольно давно снимаем. Ездим в разные поездки, города, страны. Интересно работать в коллаборации. Такие ролики были сделаны в Санторини, мы ездили в Грецию, снимали. Очень красивый остров. Барселона тоже делалась совместно.

Нью-Йорк, Париж, Дубаи, Сингапур. Сегодня динамичные ролики, снятые минскими операторами, – визитные карточки многих городов мира.

Столица – всегда в топе для Дмитрия Важника. Город на всю жизнь, в который после путешествий влюбляешься еще больше.

Минск очень компактный и фотогеничный. Любимые места команды – район площади Победы, Комсомольское озеро, Немига.

Аэросъемка на Западе – давно тренд, у нас же инновационная технология только набирает обороты. Широкий угол обзора дает возможность снимать с любых ракурсов, кроме того плюс квадрокоптера в том, что во время съемки можно контролировать на планшете картинку и искать выигрышные точки. Хорошее качество видео и фото, отсутствие тряски в камере – все это преимущества беспилотника, но есть и свои минусы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вячеслав Мазай, оператор:

Погода мешает, в снег не полетаешь. Батарейка мало держит, то есть приходится минут 15-20 полетать, потом менять, снова взлетать. Если снимать кино, то качество не очень подходит. Там объектив не киношный. Хотя есть и большие квадрокоптеры, которые поднимают большие камеры. Через год-три не так дорого будет снимать, не так сложно. Камеры будут хорошие, линзы. Все идет к этому. К удешевлению и улучшению.

Дмитрий Важник, оператор:

Для меня это как веселая игра. Ты смотришь в небольшой монитор, все очень нереально выглядит. В принципе, я снимал с вертолета и прочее. Но это совсем не похоже. Над режимными объектами не летаем, у нас съемка художественная. Над скоплением людей тоже не летаем. Максимальная высота – 500 метров. Это технические ограничения квадрокоптера. Если появляется обратная связь, кто-то это посмотрел, кто-то тебе об этом сказал, это мотивирует на дальнейшую работу.

Для репортажных и рекламных проектов о городе – отличный вариант, который нужно развивать. Так, сегодня урбанистические кадры от Дмитрия Важника украшают нашу столицу, радуют минчан и туристов. Кстати, съемка с дрона активно используется не только в художественных роликах, но и в риэлторстве, составлении карт, экологических мониторингах МЧС, при катастрофах и авариях, в поисках людей. Это универсальный способ заглянуть за горизонт.

Сейчас парням нравится соединять выразительный таймлапс с фантастической аэросъемкой и создавать нечто новое. Таким стал полет над синей гладью Браславских озер этим летом. Сейчас в работе новый проект о Беларуси, в котором городские пейзажи сменили красоты Синеокой. На сказочном видео – волны бескрайних зеленых полей с золотыми, словно причесанными гребнем, колосьями. Заснеженные пейзажи Ислочи и отражения в водах туманной Вилейки. Такие полеты бесценны и с эстетической, и с познавательной стороны. Родной край удивляет памятниками архитектуры известными и не очень.

Дмитрий Важник, оператор:

Из архитектурного, что меня очень сильно впечатлило, это костел в Гервятах. Я не ожидал. Маленькая деревенька, одноэтажные дома и посреди этого всего стоит просто огромный собор. Я просто хочу сделать личный ролик о том, что мне интересно, что меня зацепило.

Выбирать лучшие снимки Минска за неделю в социальных сетях – отличная тенденция, – уверены профессиональные операторы. Люди стараются находить красоту в повседневности, открывают родные улочки по-новому. Если ты увлечен делом, то и развиваешься быстрее. Если есть хорошая конкуренция, то есть прогресс и качество.

Дмитрий Важник, оператор:

Другой уровень ответственности, ты понимаешь, что в воздухе находится аппарат, который все-таки стоит немалых денег и он может представлять опасность, поэтому нужно быть предельно сконцентрированным. Я за то, чтобы появлялись новые видео, потому что когда много людей этим занимается, ты растешь.

Еще один мастер городского жанра – профессиональный фотограф Павел Поташников. Его зимний снимок Национальной библиотеки и вид на самое сердце города знакомы практически каждому неравнодушному минчанину.

Он был одним из первых, кто увлекся авиамоделированием и начал собирать свои квадрокоптеры. По иронии судьбы, первый беспилотник не взлетел, зато сейчас панорамные кадры от Павла Поташникова – в топе лучших.

Фотограф обожает свой родной район Зеленый луг и закаты над Цнянкой, нравятся живописный парк Победы и новый музей Великой Отечественной войны, брусчатые улочки Троицкого, где невольно вспоминаешь Минск старый с повозками и рынками. Солнечная погода и живой город в насыщенных красках – фаворит для Павла, в пасмурную погоду ему нравится снимать вечерний Минск.

В Беларуси аэросъемка только зарождается и важно быть компетентными в этом вопросе.

Павел Поташников, фотограф:

Тут есть разнообразные датчики. За счет того, что ловит спутники, он может зависать на месте, чтобы я мог сделать кадр в нужном месте.

На кадрах Павла Поташникова наши трассы сплетаются в символичные узоры и напоминают клевер, знакомые виды Верхнего города принимают другое обличье.

В планах у фотографа сделать альбом о Минске в разные сезоны года, куда войдут лучшие кадры. Пожелаем успехов талантливым мастерам аэросъемки, ведь они создают будущий уникальный видеоархив нашего города.

Павел Поташников, фотограф:

Очень бы хотелось, чтобы город развивался, чтобы инфраструктура развивалась, чтобы было больше кафе, интересных мест, парков, город становился все более насыщенный туристами. Я бы, конечно, хотел, чтобы власти шли на встречу и не запрещали данные полеты, а популяризировали их и сотрудничали с теми людьми, которые занимаются данным видом съемки. Для создания красивых фотографий, которые будут рекламировать наш город.