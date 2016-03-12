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Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал» – о том, какую воду мы пьём

12 марта 2016 15:04
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ и сегодня поговорим о воде. Да, о той, что льется из нашего крана. Это для нас такая данность, так обычно, что мы даже не задумываемся, откуда она собственно берется.

Нам кажется, что мы знаем об этом все. Где-то насос, где-то фильтры, трубы – и все! Но так ли все просто? Из каких источников она берется? Насколько их хватит? Как контролируется качество воды? Как определяются нормы расхода, и сколько стоит стакан воды, набранной нами из-под крана?  

Чтобы услышать ответы на эти и другие вопросы ведущий программы отправился на «Минскводоканал» и пообщался с Олегом Аврутиным, директор этого унитарного предприятия.

# общество # Водоснабжение # Олег Аврутин

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