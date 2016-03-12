Необходимо ли повышение пенсионного возраста в Беларуси? – мнение экспертов

Новости Беларуси. Одной из самых резонансных тем на этой неделе стало повышение пенсионного возраста. В Беларуси на 61-го пенсионера приходится 100 работающих. И если не повысить пенсионный возраст, то придется либо увеличивать налоги, либо снижать сами пенсии, а значит и уровень жизни пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, во многих странах мира порог выхода на пенсию намного выше. Эксперты сходятся во мнении: экономический эффект от этого будет.

Михаил Чепиков, старший преподаватель экономического факультета Белорусского государственного университета:

Чтобы сохранить пенсионные отчисления, нам нужно что-то предпринять. И какие возможны варианты? Либо больше собирать с работающих, либо экономить на пенсионерах. Поэтому первый и второй выходы – не решение. Поэтому третий выход – это добиться того, чтобы работающих было больше, а пенсионеры могли позже выходить и так далее.

Олег Ильин, экономический аналитик:

В целом, это нормальная тенденция и в европейских странах, и в Западной Америке. Сегодня во многих из этих стран возраст выхода на пенсию значительно выше, чем в Беларуси. Например, в США, Латвии, Польше для мужчин – 65 лет, в Германии – 67, в Японии даже 70 лет. То есть значительно выше. Это позволит улучшить государственные финансы.