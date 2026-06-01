Новости по тегу #Наталья Рыженкова

В День защиты детей МИД Беларуси и ЮНИСЕФ устроили для ребят большой благотворительный праздник. Главным подарком стал волшебный спектакль «Гісторыя шакаладнага дрэва».
В мероприятии приняли участие гости более чем из 20 государств.
В «Президент-Отеле» развернулись торговые ряды представителей дипкорпуса. Посетителям ярмарки предлагают ароматную выпечку, традиционные блюда и национальные сувениры. Проводят мастер-классы. Желающих приобщиться к культуре разных народов и поучаствовать в добром деле немало.
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