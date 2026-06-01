Прямой эфир

Новости по тегу #Наталья Рыженкова

МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля
01 июня 2026 11:59

МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля

Теплая атмосфера и погружение в мир моды! Традиционная встреча с представительницами дипкорпуса состоялась в Минске
03 марта 2026 17:15

Теплая атмосфера и погружение в мир моды! Традиционная встреча с представительницами дипкорпуса состоялась в Минске

Минский международный клуб жён послов и дипломатов провёл благотворительную ярмарку
14 декабря 2024 14:54

Минский международный клуб жён послов и дипломатов провёл благотворительную ярмарку

«Они получают огромный заряд энергии». В Минске прошёл праздник для детей с особенностями развития
09 сентября 2021 16:16

«Они получают огромный заряд энергии». В Минске прошёл праздник для детей с особенностями развития

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска
18 июня 2020 13:49

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»
29 октября 2019 15:51

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»