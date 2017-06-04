Товар украли или испортили при попытке воровства: снимут ли деньги с продавца?

Вопрос от зрителя программы: Надежда Шахалай, адвокат Минской городской коллегии адвокатов: Конечно, несправедливо. В действиях работника не усматривается ни вины, ни действий, которые бы способствовали причинению ущерба. По сути, здесь есть невиновное причинение вреда со стороны посетителя магазина, и привлечение к материальной ответственности работника в данном случае будет являться незаконным.

Илона Волынец, СТВ:

А, если на глазах продавца что-то крадут, а он не препятствует – несёт ли он в этом случае материальную ответственность?

Надежда Шахалай:

Очень интересная ситуация. В данном случае, привлечь к материальной ответственности продавца нельзя будет, если только немножко порицать в коллективе. Здесь будет интересный статус работника – она станет свидетелем совершённого хищения.