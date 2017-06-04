Экологично, модно, полезно для здоровья: как велосипед строил себе дорогу в Минске

200 лет назад немецкий барон Карл фон Дрез получил патент на изобретение двухколесного самоката без педалей. Тогда, чтобы передвигаться, нужно было просто бежать по земле ногами, но колеса значительно ускоряли процесс, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Технический прогресс XIX века в Западной Европе подарил велосипеду педали, резиновые шины, колеса со спицами, тормоза. Одним словом, современный облик.

Первая же модель, которая наиболее соответствует нашим представлениям о велосипеде, появилась в 1880 году. Велосипед с цепной передачей на заднее колесо сконструировал Джон Кемп, он назывался «Rover», что в переводе с английского означает «бродяга».

Белорусы же, скорее всего, увидели велосипед на одном из представлений приезжих артистов. Так, возможно, на одном из цирковых шоу, которые проходили в районе современного Михайловского сквера, однажды и влюбился в велосипед минчанин Михаил Девочка.

Роман Абрамчук, культуролог, основатель мастерской велосипедных экскурсий:

Гэта такая прыгожая легенда, што Міхаіл Дзевачка пабачыў у вандроўным цырку раварыста, на якім артыст паказваў прадстаўленне. І яму вельмі спадабалася гэта прадстаўленне. Ён яго пастаянна стаў наведваць. А калі даведаўся, што артыст захварэў, стаў наведваць гэтага артыста ў шпіталі. Аднойчы лекар выйшаў насустрач і перадаў яму цыдулку ад хворага, які, можна меркаваць памёр. У той цыдулцы было напісана, што хлопца чакае падарунак, і быў напісаны адрас. І па гэтым адрасе знаходзіўся ровар. Этот подарок перевернул всю жизнь минчанина. Михаил Девочка стал первым человеком в городе, у которого появился велосипед. Михаил начал работать рассыльным и развозил корреспонденцию Либаво-Роменской железной дороги. Кстати, в это известное здание на Кирова управление переехало только в 1910 году, а до этого, с 1880-х годов, оно, скорее всего, находилось в здании самого вокзала.

Но не только в столичной истории отмечен первый минский велосипедист.

Роман Абрамчук, культуролог, основатель мастерской велосипедных экскурсий:

Міхаіл Дзевачка – гэта буйнейшы чэмпіён самых розных роварных гонак, якія сталі тады актыўна арганізоўвацца. Першыя былі ў Маскве, Пецярбурзе. І там ён браў галоўныя прызы, абганяючы самых вядомых еўрапейскіх гоншчыкаў, не гледзячы на тое, што еўрапейцам іх удзел спансіраваўся буйнейшымі фірмамі-вытворцамі, яны прывозілі з сабой да некалькі дзясяткаў ровараў. А ў Дзевачкі быў адзін ровар.

Михаил Девочка и другие велосипедисты того времени соревновались с ковбоями, с русской тройкой, а минские тумбы пестрили афишами оригинальных забав. Уже в 1890-е годы для минчан начали устраивать велоэкскурсии. А все потому, что в это время велосипед становится общепризнанным видом транспорта и средством туризма. История ведет нас в парк Горького, тогда Губернаторский сад. Именно здесь в районе современного клуба «Минск-Юность» в 1897 году по инициативе неутомимого графа Чапского был сооружен велотрек и открылся велопрокат.

За экзотику тогда нужно было платить: стоимость проката велосипеда на 1 час составляла 25 копеек. Это примерно дневной заработок за неквалифицированную работу в то время. Кстати, еще один велотрек был в Лошицком имении графа Евстафия Любанского. Граф возглавлял общественную организацию любителей велосипеда и активно продвигал этот вид спорта и отдыха. Но, что удивительно, новый тренд большинству минчан вначале пришелся не по вкусу – франтов не любили. В газете того времени даже появилась рубрика «Ох, уж эти самокатчики!», а в народе ходила поговорка «У отца было два сына: один – умный, другой – велосипедист». Но, несмотря на все, велосипед постепенно пробивал себе дорогу и завоевывал симпатии окружающих.

Роман Абрамчук, культуролог, основатель мастерской велосипедных экскурсий:

Гараджане часцяком скардзіліся на раварыстаў. Гэта была навінка, іх баяліся, баяліся сутычкі з імі. І гарадская ўлада была вымушана пайсці насустрач раварыстам – іх афіцыйна прызнаць. Гэта рэалізавалася ў правілах руху ровараў у горадзе ў 1897 годзе. І там агаворвалася, як мусіць ездзіць раварыст па горадзе. Галоўным пунктам было ўзаемадзеянне яго з гужавым транспартам. Коні баяліся раварыстаў, таму раварыст мусіў спешвацца паблізу коняў, не сігналіць клаксонам. Уводзіліся нумарныя знакі, такая абавязковая рэгістрацыя ровараў. І падатак – больш рубля за год плацілі тыя, хто валодаў, карыстаўся роварам. Адзіны нюанс: тыя, хто меў ровар ад арганізацыі, таму што розныя дзяржаўныя ўстановы пачыналі забяспечваць сваіх супрацоўнікаў роварамі, напрыклад, пошта, розныя ваенныя арганізацыі, яны не плацілі гэты падатак. В «велосипедном кодексе» того времени можно найти немало любопытного. Объезжать экипажи и пешеходы допускалось только с правой стороны, запрещалось ездить по садам, скверам и тротуарам, во время похоронной процессии и крестных ходов.

За несоблюдение правил грозило задержание милицией и привлечение к ответственности. Поклонников велосипедов становилось все больше, и белорусы загорелись идеей собственного производства. Роман Абрамчук, культуролог, основатель мастерской велосипедных экскурсий:

Першыя спробы наладзіць вытворчасць ровараў былі ў Гродна – гэта 1890-я гады. Браты Стаўрапольскія па нямецкіх узорах сталі рабіць ровары. Ужо ў пачатку XX стагоддзя беларускія сяляне выраблялі драўляныя ровары. Зафіксавана некалькі выпадкаў. Адзін драўляны ровар знаходзіцца ў Палескім музеі ў Пінску.

Мечта белорусов начала воплощаться в реальность уже после Великой Отечественной войны, когда в Минске 6 ноября 1945 года было основан велозавод. Его предыстория началась в декабре 1945 года, когда на станцию «Восточная» в Минск для будущего завода прибыл первый эшелон с оборудованием, вывезенным из Германии. Дело в том, что местный завод в городе Цшопау, находившийся в Советской зоне оккупации и поставлявший вооружение, подлежал демонтажу, и все оборудование вывозилось в Москву, Минск, Ижевск и Серпухов. В мае 1946 года минский велозавод был сдан и запущен в эксплуатацию первый ремонтно-механический цех, затем и электротехнический. А к осени появились первые детали собственного изготовления для белорусского велосипеда.

Небольшую экскурсию по заводу начнем с музея – исторической галереи белорусских железных коней.

В июне 1947 года были представлены первых 10 велосипедов, после испытаний и устранения недостатков в сентябре того же года велосипед В-16 был направлен в серийное производство. И к окончанию 1947 года было собрано уже 6580 велосипедов. Только здесь, в музее, можно увидеть легенду.

Александр Трофимов, начальник производственного подразделения предприятия по производству велосипедов:

Чтобы запечатлеть этот велосипед на века, мы покрыли его хромом. Он блестит и будет блестеть и напоминать нам о том, что история наша очень длительная. Это первые велосипеды, которые были выпущены, изготовлены по специальной технологии, которая сейчас не слишком популярна. Она называется «изготовление остова, то есть рамы велосипеда, при помощи спайки». Эти узлы, которые связывают трубы, либо штампованные, либо литые, чаще литые.

Индустриальная зона впечатляет и возвращает в Минск послевоенный, в фильмы об отчаянных стахановцах и передовиках производства. Только здесь можно увидеть, как натягивают спицы для колес на специальных станках и обувают резину. Если кто-то не успевал на велоконвейере справиться со своей операцией, на заводе сразу звучала сирена. Времена меняются, а труд остается командным.

Конечно, собственное производство велосипедов повлекло за собой настоящий спортивный бум. Минчане выехали на новые трассы и ставили рекорды на соревнованиях.

Совсем недавно в Минске прошел велокарнавал «Вива-ровар», который собрал 15 тысяч неравнодушных минчан и еще раз доказал, что любовь к двухколесным братьям с каждым годом все крепче.

Но на этом организаторы «Минского велосипедного общества» не останавливаются. На лето они подготовили для нас насыщенную программу.

Анастасия Янчевская, директор ОО «Минское велосипедное общество»:

Мы ждем всех велолюбителей 10-11 июня на хуторе Шабли. Будет проходить велослет. Открытая бесплатная площадка, проводятся интересные мастер-классы, велосоревнования, гонки, экскурсии. В прошлом году мы предложили 10 новых маршрутов в Валожинском районе. И точно так же мы занялись разработкой Евровело-2. Это международный европейский веломаршрут, который идет из Швеции в Минск. Издали путеводители, которые есть в бесплатном доступе на сайте. Там есть информация о том, как лучше проехать, какие есть достопримечательности, какие усадьбы готовы вас принять, где можете найти велосервис.

Радует, что сеть велодорожек расширяется как в городе, так и за его пределами. Различные организации и компании устраивают совместные яркие велопарковки.