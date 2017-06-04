«Наниматель не имеет права всех огулом привлекать к материальной ответственности»

Новости Беларуси. Настоящий скандал разразился вокруг гомельского молокозавода. Недостачу молока руководство разделило практически на всех работников, начиная от уборщицы и заканчивая начальником цеха. Справедливо ли это, рассказали в программе «Открытый разговор». София Гришутина, главный правовой инспектор Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса:

Вопрос непростой. Хотя, на первый взгляд, казалось бы, акт инвентаризации есть, договор о коллективной материальной ответственности есть. Следовательно, все, кто его подписал и должны возмещать данный ущерб. Но, на самом деле всё не так просто. Недостаточно для нанимателя того, что он заключил договор о коллективной материальной ответственности с данным коллективом.

Недостаточно акта инвентаризации. Законодательство требует, чтобы наниматель представил доказательства, что, действительно, имеется вина работников в причинении данного ущерба предприятию. Наниматель не имеет права всех огулом привлекать к материальной ответственности.

Илона Волынец, СТВ:

А, вообще, скажите, договоры о коллективной ответственности распространены в Беларуси?

София Гришутина:

Действительно, наниматель очень часто использует договоры о коллективной материальной ответственности. Например, работник склада. На складе работает заведующий и четыре кладовщика. И каждый из них занимается приёмом и отгрузкой продукции. Здесь невозможно разграничить их ответственность индивидуальную, здесь необходимо заключать договор о коллективной материальной ответственности. Надежда Шахалай, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Следует помнить то, что при возникновении споров, вину в причинении ущерба наниматель не обязан доказывать. По сути, есть факт причинения ущерба – этого будет достаточно. Работник может сам доказать отсутствие своей вины



Илона Волынец:

Предположим, «молоко убежало» на предприятии, когда работник, вообще, в отпуске находился. Но с ним заключён договор о коллективной ответственности. И что – ему платить за это молоко?