Электробусы вышли на улицы Минска: в чем преимущества и как воспринимают «зеленый транспорт» горожане

Отсутствие выброса вредных веществ, низкий уровень шума и использование чистых источников энергии. «Зеленый транспорт XXI века» – так уже прозвали отечественный электробус. Он не требует подключения к линии электропередач. Питается «зеленый транспорт» от специальных батареек.

Такой накопитель заряжается на конечных остановках. Этой энергии хватит, чтобы преодолеть примерно 12 километров. Вдобавок к этому экологически чистый вид транспорта имеет еще несколько явных преимуществ, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Олег Быцко, директор УП НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

Первое – это то, что электробус не зависит от контактной сети, то есть нет той проблемы, которая есть в троллейбусах в случае возникновения каких-либо аварий, когда он не может объехать препятствия. Второе преимущество в том, что система и затраты на обслуживание троллейбуса больше, чем для облуживания электробуса. Гибрид автобуса и бесконтактного троллейбуса – электробус «Витовт» стал первым экологическим транспортом отечественного производства. В 2016 году ученые приступили к его разработке, а уже в начале 2017 года запустили серийное производство нового транспорта. Потому без ложной скромности можно сказать, что мы идем на шаг впереди наших зарубежных коллег.

Олег Быцко, директор УП НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

Весь мир движется к тому, чтобы транспорт переводить на электрическую тягу. 3 июля на базе нашего предприятия будет проведено совещание Международной организации электротранспортников, на котором мы уже официально представим первый электробусный маршрут на постсоветском пространстве. Новейшая разработка белорусских ученых уже на улицах столицы. Сегодня электробусы курсируют по маршруту троллейбуса № 59. Прокатиться на нем можно от улицы Долгобродской до Серова. На сайте «Минсктранс» появилось расписание электробусов.

Олег Быцко, директор УП НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

Есть контракт на 20 штук. В июне закончим его выполнение. Все ждут результатов эксплуатации в реальных условиях, то есть с пассажирами. Не 1-2 единиц, как это происходит зачастую на сегодняшний момент у других производителей, а именно когда полностью на маршруте эксплуатируются только электробусы. Зарядные станции работают в том режиме, в котором должны работать, то есть когда каждый электробус заряжается за 5-7 минут, которые положены. Опробовать новинку успели многие минчанане. Уже три недели электробусы курсируют по городу. Водители быстро освоили новый вид транспорта и теперь делятся только положительными эмоциями.

Василий Валеватый, водитель троллейбусного парка № 2 ГП «Минсктранс»:

Конечно, новое все нравится, учитывая, что как автобус не нужно заправлять. Конечно, комфортнее. Мы перевозим больше пассажиров, чем по маршруту троллейбусов. На остановках остаются. Если видят, что мы сзади едем, то к нам садятся, а на троллейбус – меньше. В полдень на остановках не очень многолюдно. Потому и в салоне электробуса пассажиров в это время можно пересчитать по пальцам. О том, что за транспорт их подвозит, все они уже прекрасно знают и делятся впечатлениями от поездки.

Пассажиры:

Очень удобно, тихо, спокойно едет. Экологически чисто. В пробках нигде стоять не будет, не привязан. Комфортно, хорошо, красиво. Ребенка катаем, решили испробовать. Хорошо, комфортно. Это оригинально, удобно, столько свободного выхода. Все указано. Держатели есть. Все необычное. Отсутствие вибрации в салоне, пониженный уровень шума и хорошая вентиляция – все это отметит каждый пассажир электробуса. В часы-пик такой транспорт еще и поможет избежать давки. Новая компоновка позволяет вместить сразу 100 пассажиров. В салоне электробуса нам удалось отыскать две розетки и два USB-разъема.