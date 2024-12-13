Лайфхак от мастеров – на «Марафоне единства» впервые прошёл балетный мастер-класс

Экскурсии, выставки, незабываемые встречи, а также батман-плие от артистов Большого театра Беларуси. В Барановичах принимают масштабную общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экскурсии, выставки, незабываемые встречи, а также батман-плие от артистов Большого театра Беларуси. В Барановичах принимают масштабную общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые народный проект привез балетный мастер-класс. Грация в каждом движении. Юные танцоры с кумирами на одной сцене. Полтора часа беседы на одном языке тела – сотни восхищенных глаз в ответ. Как достичь своей цели и чему учит искусство – небольшие лайфхаки от мастеров сцены.
Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, прима-балерина Большого театра Беларуси:
Здесь я вижу горящие глаза. Дети так старались, ноги тянули и выворотно. Мне так приятно, что они знают, что такое балет. Они занимаются балетом. Они стараются поддерживать уровень.
Нескучно было сегодня и в стенах Барановичского колледжа легкой промышленности. Открыто и в формате «НЕлекции» учащиеся дискуссировали на тему выбора и ответственности за него. Честный разговор о будущем страны, современных ценностях и саморазвитии.
Наталья Дегтярик, учащаяся Барановичского государственного колледжа легкой промышленности им. В.Е. Чернышева:
Молодежь – это молодые умы, которые могут подвергаться чужому влиянию очень быстро. Поэтому эта тема актуальна, чтобы всучить нам в голову, что мы должны делать выбор, прежде всего, своей головой и развить наш разум, наше критическое мышление.
Этот день запомнился участникам «Марафона единства» и знакомством с крупнейшими предприятиями города. В туристическом маршруте блогеров – горячие цеха Барановичского хлебозавода. От традиционной белорусской буханки до сложных кондитерских изделий.