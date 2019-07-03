Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости

Торжественный митинг и парад военной техники открыли программу. Чеканя шаг, прошли войска Гродненского гарнизона. Механизированную колонну возглавили бронеавтомобили «Дракон» с флагами сухопутных войск – эти машины результат сотрудничества специалистов Беларуси и Китая.

Новости Беларуси. В День Независимости жители Гродно отправились к Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

День Независимости – знаковый праздник. Мы сегодня чествуем ветеранов и отдаем дань уважения людям, которые освободили нашу страну и дали нам возможность уже 75 лет мирно спокойно жить, развиваться, трудиться.

Праздник в Гродно продлится до поздней ночи. Концерты, мастер-классы, спортивные батлы и прыжки парашютистов. Самым трогательным моментом и кульминацией программы станет «Вальс Победы». Кружиться на центральной площади будут 75 пар.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны