Торжественный митинг, парад военной техники и «Вальс Победы»: как в Гродно празднуют День Независимости
Новости Беларуси. В День Независимости жители Гродно отправились к Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественный митинг и парад военной техники открыли программу. Чеканя шаг, прошли войска Гродненского гарнизона. Механизированную колонну возглавили бронеавтомобили «Дракон» с флагами сухопутных войск – эти машины результат сотрудничества специалистов Беларуси и Китая.
Мощь наших войск представили танки Т-72Б, боевые машины пехоты, зенитный ракетный комплекс С-300, самоходные гаубицы «Гвоздика». Особый восторг вызвало выступление роты почетного караула и дефиле военного оркестра.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
День Независимости – знаковый праздник. Мы сегодня чествуем ветеранов и отдаем дань уважения людям, которые освободили нашу страну и дали нам возможность уже 75 лет мирно спокойно жить, развиваться, трудиться.
Праздник в Гродно продлится до поздней ночи. Концерты, мастер-классы, спортивные батлы и прыжки парашютистов. Самым трогательным моментом и кульминацией программы станет «Вальс Победы». Кружиться на центральной площади будут 75 пар.
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