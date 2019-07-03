Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости
Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах. Например, в Витебской области старт торжествам был дан в Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И неслучайно: это первый районный центр северного края, освобожденный во время войны. И именно отсюда в Витебск сегодня, 2 июля, прибыло священное «Пламя Победы». Факел передали боевым офицерам – ветеранам Вооруженных Сил Беларуси – и от него зажгли огонь у памятного знака «Орден Победы».
Николай Янов, ветеран Великой Отечественной войны:
Всегда такие праздники, как День Победы, праздник освобождения Беларуси, отмечаются белорусским народом достойно. Если не было бы победы, в принципе, не было бы и нас.
После победы как Беларусь преобразилась, стала самостоятельным, независимым государством. Пожалуй, одно из лучших в СНГ. Я гордость испытываю за свою родную Беларусь.
Виктория Кирпиченко, жительница Витебска:
Это мой дедушка. Здесь, в Витебском государственном университете имени Машерова, он основал целую кафедру и преподавал буквально до последних своих дней. Он всегда был со студентами, молодежью, со своей страной.
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