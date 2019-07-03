Зажжение огня у памятного знака «Орден Победы» и торжественный парад войск и техники: в Витебске празднуют День Независимости

Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах. Например, в Витебской области старт торжествам был дан в Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И неслучайно: это первый районный центр северного края, освобожденный во время войны. И именно отсюда в Витебск сегодня, 2 июля, прибыло священное «Пламя Победы». Факел передали боевым офицерам – ветеранам Вооруженных Сил Беларуси – и от него зажгли огонь у памятного знака «Орден Победы».