Дмитрий Басков: «Хочется пожелать, чтобы войны оставались только на спортивных площадках»

Новости Беларуси. Одним из важнейших событий этих дней стала общенародная акция «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К эстафете масштабного проекта, старт которому дали юные белорусы, подключаются все больше людей. Всю эту неделю молодежь, общественность, политики несут цветы к подножию монументов и вспоминают тех, кто как мог приближал победный май 1945-го. Ни один военный мемориал не остался без внимания. Местом общей памяти в Минске стал обелиск на площади Победы.

Поток людей сюда не прекращается ни на минуту. Многие семьи включили посещение этого знакового места в обязательный маршрут. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, и юные спортсмены.

Даже дождь не помешал любительской хоккейной команде «Грифоны», молодым воспитанникам «Динамо», прийти сюда полным составом, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни пробивал дорогу в мирное будущее.

Даниил Басков, вратарь хоккейной команды «Грифоны»:

Для меня было честью поучаствовать в этом, отдать дань уважения тем, кто за нас отдавал свои жизни, тем, кто воевал за мирное небо, за то, чтобы мы сейчас свободно жили.