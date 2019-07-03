«Это достаточно страшно». Дмитрий Колдун рассказал, как сын его пародирует

С чем у тебя ассоциируется День Независимости Беларуси?

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

Это такой день – я вспоминаю своего отца. Она работал в школе, и когда было 50 или 55 лет освобождению Беларуси (это было 25 лет назад, я был ещё маленький), на стадионе «Динамо» проходил торжественный вечер. И его ученики делали вот эту цифру, которая светилась. Помню, что он этим очень гордился, готовился. Отца уже нет в живых. А когда какая-то такая круглая дата большая, я всегда его вспоминаю и эту штуку, которую он делал.