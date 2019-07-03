«Это достаточно страшно». Дмитрий Колдун рассказал, как сын его пародирует

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец, композитор – Дмитрий Колдун.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец, композитор – Дмитрий Колдун.
С чем у тебя ассоциируется День Независимости Беларуси?
Дмитрий Колдун, певец, композитор:
Это такой день – я вспоминаю своего отца. Она работал в школе, и когда было 50 или 55 лет освобождению Беларуси (это было 25 лет назад, я был ещё маленький), на стадионе «Динамо» проходил торжественный вечер. И его ученики делали вот эту цифру, которая светилась. Помню, что он этим очень гордился, готовился. Отца уже нет в живых. А когда какая-то такая круглая дата большая, я всегда его вспоминаю и эту штуку, которую он делал.
Остаётся ли между работой время на семью, детей?
Дмитрий Колдун:
Про отпуск – понятно, что можно найти себе занятие и в июле, и в августе. Но иногда приходится остановиться, выпустить пар и сказать: «Всё, друзья, я занят. Я работаю папой». Это большая для меня история – я в первый раз в этом году всей семьей отправляюсь просто отдыхать.
Передались ли творческие способности детям?
Дмитрий Колдун:
Дочка любит рисовать, а сын иногда находит мой старый диск исцарапанный, ставит его в какой-то кассетник, залазит на стол и пытается повторять какие-то мои движения, как ему кажется. Это достаточно страшно. Я надеюсь, я выгляжу чуть лучше.