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Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах

06 августа 2019 08:47
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Новости Беларуси. Католический мир отмечает 6 августа Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В храмах проходят торжественные мессы.

Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах-1

Согласно Евангелию, именно в этот день Спаситель рассказал ученикам о своей миссии – принять страдания за людей. А своим преображением на горе Фавор укрепил веру апостолов.

Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах-4

Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах-6

Особое значение в этот день приобрела традиция освящения плодов нового урожая.

Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах-9

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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