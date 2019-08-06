Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах

Новости Беларуси. Католический мир отмечает 6 августа Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В храмах проходят торжественные мессы.

Согласно Евангелию, именно в этот день Спаситель рассказал ученикам о своей миссии – принять страдания за людей. А своим преображением на горе Фавор укрепил веру апостолов.