Почему выгоднее собирать ребёнка в школу в августе?

Снова в школу. Меньше месяца осталось до того, как детвора сядет за парты. Ребята ловят момент и готовятся отдохнуть напоследок. А между тем их родителям предстоит решить непростую задачу: успеть купить все необходимое и обмундировать школьника с головы до ног. Первые ярмарки уже начали свою работу: где, что, а главное – сколько стоит? Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» – Дмитрий Плеханов.

Когда лучше покупать школьную форму? Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

На август запланировано проведение выставок-продаж и различных распродаж с участием производителей. Скидки будут предоставляться за счет продавцов.

Ярмарки закроются прямо 31 августа? Дмитрий Плеханов:

Все мы прекрасно понимаем, что сейчас отпускная пора: родители отдыхают, дети оздоравливаются. Поэтому сентябрь, октябрь – все секции работают, они сейчас работают просто в усиленном режиме. Все товары, которые подготовили, их можно приобрести сейчас просто по более приемлемым ценам, со скидками, с различными бонусами, привлекательными акциями.