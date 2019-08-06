Почему выгоднее собирать ребёнка в школу в августе?
Снова в школу. Меньше месяца осталось до того, как детвора сядет за парты. Ребята ловят момент и готовятся отдохнуть напоследок. А между тем их родителям предстоит решить непростую задачу: успеть купить все необходимое и обмундировать школьника с головы до ног. Первые ярмарки уже начали свою работу: где, что, а главное – сколько стоит?
Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» – Дмитрий Плеханов.
Когда лучше покупать школьную форму?
Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
На август запланировано проведение выставок-продаж и различных распродаж с участием производителей. Скидки будут предоставляться за счет продавцов.
Ярмарки закроются прямо 31 августа?
Дмитрий Плеханов:
Все мы прекрасно понимаем, что сейчас отпускная пора: родители отдыхают, дети оздоравливаются. Поэтому сентябрь, октябрь – все секции работают, они сейчас работают просто в усиленном режиме. Все товары, которые подготовили, их можно приобрести сейчас просто по более приемлемым ценам, со скидками, с различными бонусами, привлекательными акциями.
Во сколько обойдется удовольствие учиться в красивой школьной форме и писать удобными принадлежностями?
Дмитрий Плеханов:
Если сопоставлять и делать такую статистику к уровню прошлого года, то, наверное, незначительно увеличился ценовой сегмент. В диапазоне от 212 белорусских рублей до 785 в зависимости от предпочтений и кошелька родителей можно одеть первоклассника, и от 257 до порядка 890-900 белорусских рублей можно одеть старшеклассника, и сюда войдут, в том числе, канцелярские товары, рюкзаки.