Прямой эфир

Постепенная застройка. В Логойске в 2020 году сдадут жилой дом на 60 квартир

06 августа 2019 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Логойск пополняется новыми зданиями. Это как административные объекты, так и жилые дома,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Постепенная застройка. В Логойске в 2020 году сдадут жилой дом на 60 квартир -1

Так, по улице Гайненское шоссе в процессе строительства – две многоэтажки. Возведение одной уже на завершающей стадии. Скоро рабочие приступят к отделке фасада и озеленению.

Постепенная застройка. В Логойске в 2020 году сдадут жилой дом на 60 квартир -4

Работа по второму проекту также ведется. Строители уже залили фундамент. В марте следующего года здесь появится 5-этажный дом с 60 квартирами. Жилые многоэтажки также появятся на улицах Карла Либкнехта и Победы.

Постепенная застройка. В Логойске в 2020 году сдадут жилой дом на 60 квартир -7

Дмитрий Кривко, заместитель начальника отдела проектирования управления капитального строительства Логойского района:
Тут предусмотрены площадки для детского отдыха, площадки для взрослого населения, для занятия физкультурой. Также будет предусмотрено устройство площадок для раздельного сбора мусора. В жилых квартирах предусмотрено поквартирное отопление путём установки газовых котлов, расположенных на кухне.

Постепенная застройка. В Логойске в 2020 году сдадут жилой дом на 60 квартир -10

В городе также появятся здания особого назначения. По улице Победы строится пожарная часть. Открыть ее планируют в июле 2020-го. Новый офис появится и у сотрудников департамента охраны. Новоселье здесь отметят в начале 2020 года.

# Строительство # общество # Дмитрий Кривко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность
06 августа 2019 06:49

«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность

«Удобно, хорошо, только очень холодно для нас»: Беларусь принимает два конкурса АрМИ-2019
05 августа 2019 20:58

«Удобно, хорошо, только очень холодно для нас»: Беларусь принимает два конкурса АрМИ-2019

Реконструкция площади Победы: что будут делать и когда закончат
05 августа 2019 19:40

Реконструкция площади Победы: что будут делать и когда закончат