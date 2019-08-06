Постепенная застройка. В Логойске в 2020 году сдадут жилой дом на 60 квартир

Новости Беларуси. Логойск пополняется новыми зданиями. Это как административные объекты, так и жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по улице Гайненское шоссе в процессе строительства – две многоэтажки. Возведение одной уже на завершающей стадии. Скоро рабочие приступят к отделке фасада и озеленению.

Работа по второму проекту также ведется. Строители уже залили фундамент. В марте следующего года здесь появится 5-этажный дом с 60 квартирами. Жилые многоэтажки также появятся на улицах Карла Либкнехта и Победы.

Дмитрий Кривко, заместитель начальника отдела проектирования управления капитального строительства Логойского района:

Тут предусмотрены площадки для детского отдыха, площадки для взрослого населения, для занятия физкультурой. Также будет предусмотрено устройство площадок для раздельного сбора мусора. В жилых квартирах предусмотрено поквартирное отопление путём установки газовых котлов, расположенных на кухне.