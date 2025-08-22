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Торжественное собрание в преддверии 105-летия Белстата состоялось в Минске

22 августа 2025 11:03
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105 лет они рассказывают о жизни Беларуси в цифрах. Органы государственной статистики готовятся отметить юбилей. В преддверии знаковой даты прошло торжественное собрание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное собрание в преддверии 105-летия Белстата состоялось в Минске-2

Сегодня в отрасли трудятся почти 1700 человек. Лучшие были отмечены почетными наградами и благодарностями. Каждый год специалисты ведомства готовят более 2,2 миллионов различных отчетов. На их основе принимаются важнейшие управленческие решения, определяющие векторы развития нашей страны. Сегодня Белстат собирает данные по 36 направлениям – от здравоохранения и образования до экономики и туризма. 

Торжественное собрание в преддверии 105-летия Белстата состоялось в Минске-4

Ольга Довнар: 
Статистика – это зеркало нашей жизни, это зеркало и социального, и экономического развития страны. И на нас, как на работниках статистики, лежит большая ответственность, чтобы была достоверная, актуальная информация, своевременная, достаточного качества. 

Торжественное собрание в преддверии 105-летия Белстата состоялось в Минске-6

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
На основании статистики, единственного источника информации, который достоверно описывает явления и процессы, происходящие в стране, на всех уровнях управления принимаются соответствующие решения. Поэтому очень важно, чтобы статистика была оперативной, точной, достоверной. Последнее время большое внимание уделяется цифровизации,

Статистические данные, подготовленные белорусскими экспертами, становятся частью глобального диалога – они широко представлены на международных площадках. Для повышения качества информации постоянно внедряются новейшие технологические решения. Так, последняя перепись населения была проведена в цифровом формате. 

# Дмитрий Матусевич # Национальный статистический комитет Республики Беларусь

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