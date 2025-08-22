В Верховный Суд Беларуси направлено пятое дело о геноциде против пособника нацистских палачей

Очередное уголовное дело в отношении пособника нацистских палачей направлено в Верховный Суд. В геноциде на этот раз обвиняется руководитель подразделения вспомогательной полиции Александр Ермольчик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам дела он был участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно лишил жизни не менее 246 человек, включая 37 детей, а также покушался на лишение жизни еще не менее 8 человек.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси:

Следственной группой Генеральной прокуратуры собраны неопровержимые доказательства, содержащиеся в 20 томах уголовного дела и подтверждающие участие Ермольчика в уничтожении мирного населения лично либо через сдачу приказов своим подчиненным. Ермольчик, преследуя цель планомерного уничтожения белорусского народа, осенью 1941 года добровольно вступил в военизированное подразделение вспомогательной полиции, которое дислоцировалось в городском поселке Хойники. С июня 1942 года он возглавил его. В ходе предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика в составе этой вооруженной организованной группы.

Это пятое уголовное дело в истории Беларуси, направленное в суд в отношении пособника нацистских преступников. Геноцид – особо тяжкое преступление, предусмотренное статьей 127 Уголовного кодекса.