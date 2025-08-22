В Смолевичах проанализировали итоги социально-экономического развития региона

Новая поликлиника и еще одна школа. Социальная инфраструктура Смолевичей будет полностью соответствовать статусу города-спутника Минска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас там ведется активная застройка. За полугодие в населенном пункте ввели в эксплуатацию более 30 тысяч квадратных метров жилья. У тех, кому не хватает в столице простора и тишины, есть прекрасная альтернатива. Комфортные условия для работы, жизни и отдыха привлекают людей. Динамично развивается реальный сектор экономики. Это сегодня, 22 августа, констатировали участники расширенного заседания Смолевичского райисполкома, на котором анализировали итоги социально-экономического развития региона.

Наталья Сукач, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:

И за 6 месяцев 2025 года в инвестиции района вложено 436 миллионов, темп роста составил 60 %. Соответственно, и вырос темп роста строительно-монтажных работ – 70 % составил к уровню прошлого года. Развивается промышленность, сельское хозяйство, строится жилье, поэтому к нам приезжают в город новые граждане, которым мы очень рады. Развивается социальная инфраструктура и растет у нас среднемесячная заработная плата. Уровень номинальной среднемесячной заработной платы за полугодие 2025 года вырос на 18 %, а реальная заработная плата подросла на 11 %.

Всего у Минска шесть городов-спутников – Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь и Руденск. Их предназначение – разгрузить столицу и ничем не отличаться от нее по уровню условий для жизни.