День Независимости Беларуси: программа праздничных мероприятий

Новости Беларуси. Уже несколько дней Беларусь живет главным праздником белорусской государственности. Уже по традиции 3 июля минчане и гости столицы смогут посмотреть парад, салют и поучаствовать в развлекательных программах. Только в Минске 3 июля пройдет 30 культурно-массовых мероприятий. Эстафету города-героя подхватят и областные центры. Что? Где? Когда?

Самым масштабным празднование 3 июля станет в Минске. Уже в 12 часов жители столицы смогут придти на площадку у Дворца спорта. Там запланирована культурная программа. Главные мероприятия пройдут, конечно же, здесь, у стелы Минск-город герой. В 2014 году вечером в 21.00 начнется военный парад и спортивно-молодежное шествие.

По проспекту Победителей пройдут почти 4 тысячи военнослужащих. Зрители увидят даже партизан. В оригинальной форме великой отечественной. За пешим расчетом пройдет техника. Раритеты и самые современные образцы, которые находятся на вооружении белорусской армии. После авиа-шоу – традиционная акция. Гимн споем вместе.

Без музыки не обойдется и в Витебске. Там основные события начнутся на площади Победы. Ее условно разделят на две части. С песнями военных лет на одной, и современными композициями – на другой. Затем у знаменитых «Трех штыков» пройдет митинг, который завершит официальную часть праздника. Свою музыку подарит и пограничный ансамбль ФСБ России.

Наталья Шеенок, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома:

По окончании торжественной церемонии для всех жителей города будет продемонстрировано театрализованное праздничное представление, где в общей колонне пройдут и воины Великой Отечественной войны, и кадеты, и офицеры.

Развлекаться будет еще и модно. Вечером организуют выставку авторских коллекций местных дизайнеров. Закончится праздник ближе к 00.00 Фильмом о северной столице Беларуси.

Восточный регион страны праздновать будет не хуже. На мемориале Буйничское поле цветы возложат уже в 10 утра. Руководство Могилевской области. Здесь же ветераны Великой отечественной покажут «Книгу памяти и славы». На страницах мемуаров собраны пожелания и личные истории из жизни участников войны. В 12.00 стартует развлекательная программа с национальным акцентом.

Ирина Жаббарова, заместитель начальника управления идеологической работы Могилевского горисполкома:

В 20.45 мы начинаем вечернюю программу с презентации «голоса». Это будет скульптура трубача, который будет на Ратуше каждый день освещать голос города. Установлены две сцены, где будет одновременно происходить события тех времен и как это прошлое мы трактуем в современности.

Ну а после на площади Славы (такое новое название, кстати, сегодня дали Советской площади) зрители увидят лазерное шоу. Проецировать его будут на необычном водном экране. Концертные и игровые программы в городе продолжатся почти до 00.00.

В Гомеле, как и по всей стране, уже 2 июля празднования набрали серьезные обороты: торжественные приемы, митинги и возложения. 3 июля в 10.00 центральную улицу города заполнят тысячи горожан. По традиции торжественное шествие завершится митингом у братской могилы на Площади Труда.

В Бресте празднования начнутся традиционно с возложения венков в Брестской Крепости. Именно в легендарной цитадели в 2014 году и финальный аккорд праздника, акция «Споем гимн вместе», прозвучит по особенному торжественно. Брестчане споют гимн вместе с ансамблем песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

Владимир Сусько, заведующий сектором культуры отдела идеологической работы Брестского горисполкома:

Для этого случая коллектив ансамбля специально выучил наш гимн. Вместе с брестчанами мы его исполним. Кроме этого, мы смогут насладимся великолепным полуторачасовым концертом ансамбля.

После официальных торжеств, уже около 12.00, праздничные гуляния в Бресте продолжатся в городском парке культуры и отдыха. А на главную пешеходную улицу выйдут «послевоенные» красавицы. Ретроспективный творческий проект «Прогулки по Советской 44-го года» «окунет» горожан в атмосферу послевоенного города.

А гродненцам к 3 июля городская власть сделает подарок. Торжествено откроют отреставрированный участок улицы. Красную ленточку перережут уже в 9 утра. В 10.00 на площади Ленина начнётся торжественный митинг. После него – песни, танцы и спортивные состязания. В парке имени Жилибера. Поднимать настроение белорусам будет группа «Белый орел».

Кульминацией праздника станет фейерверк. Его залпы прозвучат в 22.30. Салютовать будут и все регионы страны. Из самых знаковых городских мест: Брестской крепости, Площади победы и даже с берега Днепра. Сейчас к торжественному шоу уже практически все готово.

В Минске к салюту тоже уже все готово. В 2014 году минчан обещают удивить. Городское небо раскрасят 240 огненных композиций. Каждая из них имеет свое название: «Золотые грезы», «Аншлаг», «Апофеоз». Их можно будет увидеть из любой точки города: залпы взлетят на 600 метров над землей. Так что организаторы уверены: праздник уж точно пройдет на высоте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.