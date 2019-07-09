Торжественное открытие Всебелорусской молодёжной стройки состоится 9 июля в Островце

Новости Беларуси. 253 человека – 12 линейных отрядов из Беларуси и России – откроют третий трудовой семестр 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди желающих проявить себя как начинающие строители, так и опытные специалисты-добровольцы. Главная задача всех – подготовка инфраструктуры на главной белорусской стройке. А это, к слову, не только работа на стратегическом объекте страны – БелАЭС, но и на многофункциональном спортивном комплексе, крытой ледовой площадке, школе‚ больнице, детском саду и автовокзале.