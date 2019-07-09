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Торжественное открытие Всебелорусской молодёжной стройки состоится 9 июля в Островце

09 июля 2019 06:30
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Новости Беларуси. 253 человека – 12 линейных отрядов из Беларуси и России – откроют третий трудовой семестр 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное открытие Всебелорусской молодёжной стройки состоится 9 июля в Островце-1

Среди желающих проявить себя как начинающие строители, так и опытные специалисты-добровольцы. Главная задача всех – подготовка инфраструктуры на главной белорусской стройке. А это, к слову, не только работа на стратегическом объекте страны – БелАЭС, но и на многофункциональном спортивном комплексе, крытой ледовой площадке, школе‚ больнице, детском саду и автовокзале.

Торжественное открытие Всебелорусской молодёжной стройки состоится 9 июля в Островце-4

Подготовка к работе на таких объектах начинается для молодых специалистов не менее чем за год. Помимо предоставления резюме, медицинской справки и наличия строительной специальности активисты изучают охрану труда, технику безопасности. А вместе с заветным пропуском на главную стройку страны получают возможность зарекомендовать себя и найти постоянное место работы. Впрочем, не только трудовые будни ждут студентов: для них подготовлена и насыщенная культурно-спортивная программа.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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